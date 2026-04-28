賴佈局桃園讓鄭文燦消失　吳子嘉讚高招　

民進黨主席賴清德26日赴桃園與黨公職座談，宣布許信良（左一）出任黃世杰（左二）競選總部榮譽主委。（照:黃世杰競選團隊提供） 《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北4月28日電／迎戰2026地方大選，民進黨主席賴清德26日親赴桃園，與地方黨公職召開座談會，正式介紹桃園市長參選人黃世杰，並宣布由前黨主席許信良出任競選總部榮譽主委、國策顧問范振修擔綱競選總部主委。對於賴清德找來84歲的許信良領軍，讓前桃園市長鄭文燦“消失”，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直呼是“高招”，賴意在布局2028。



黃世杰獲民進黨提名後，15日與涉貪官司纏身的前桃園市長鄭文燦出席同場餐敘，兩人同框也引起外界關注鄭文燦是否會出馬幫黃世杰操盤。不過，26日座談會民進黨市議員幾乎全員出席，卻不見鄭文燦，賴清德更親自公布競選總部重要職位人選。



對於賴清德說動許信良重出江湖，吳子嘉27日在《董事長開講》節目中直呼，賴清德這招很了不起、很厲害，一出手就讓鄭文燦消失在地方政壇。



吳子嘉分析，賴清德讓許信良、范振修領軍是為2028布局，民進黨2026桃園市長選舉鐵定輸，如果2026讓鄭文燦操盤，組織盤會掌握到鄭文燦手中，這對賴清德2028不利，等於是把刀子交到敵人手上。



吳子嘉肯定賴清德的布局，直呼“高招、有意義的高招”，讓賴清德2028在桃園可以安全落地。他認為，賴清德知道鄭文燦蠢蠢欲動，親自布局桃園這局，一方面防堵鄭文燦，一方面抹去地方對鄭文燦的記憶，避免其在地方走動、吃飯，只會惹出一些爭議。