綠委憂台花生不是美對手　促官方要大力扶持

民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月28日電（記者 張穎齊）台美對等貿易協定（ART），美國花生將零關稅入台，引起台灣農民恐慌。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄28日坦承，擔憂對農業、花生農造成很大的衝擊，台灣花生市場恐遭美國花生大舉入侵攻佔，完全不是對手，強烈要求行政部門要加大支持台灣花生，不能被打趴。



根據《台美貿易協定》（ART）簽署內容，美國花生將以“零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）”的優勢長驅直入，進口美國花生（去殼）價格將低至每公斤新台幣57元，是台灣花生價格的4成，產業憂心恐摧毀台灣農民生計，更導致“產業救助基金”面臨斷鏈危機。



台“農業部政務次長”胡忠一表示，美國花生進口的數量非常少，占總體進口量不到1%，而且都是加工過的去殼花生。而台產花生的市占率高達75%，是台灣人的第一選擇，美國花生的競爭對手是印度、阿根廷、巴西，而不是台灣的花生。



民進黨“立法院”黨團28日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者包括莊瑞雄、書記長范雲、副書記長吳沛憶。



莊瑞雄沉重表示，對農產品而言，WTO世界貿易組織架構下台灣與美國的關係，現在突然將關稅全部取消為零關稅，衝擊一定有，尤其是在加工部分，現在當然還沒有大舉入侵，但零關稅進來之後，只要加工品口味符合台灣市場、讓消費者接受，對台灣原物料不可能沒有衝擊。



莊瑞雄說，現在政府設置300億農業安全基金，希望加大力道對花生等產業扶持，台灣花生目前占市場將近75%，在競爭上仍有優勢，但如果未來市場被攻佔怎麼辦？就必須擴大市場、提升產業韌性，政府也要大力扶持。



他指出，台灣花生農多半是在田間採收後，甚至在馬路邊曝曬，農業環境仍有許多需要改善之處，像乾燥系統如何扶持、生產成本如何降低，都是重要問題，要讓農民自創品牌很難。雖然台灣花生品質常拿國際冠軍，這是農民的強項，但銷售與市場競爭仍是弱點。



莊瑞雄表示，過去關稅對台灣農業形成一定保護，如今若改為零關稅，進口量勢必增加，將直接衝擊市場，不是衹有1%的問題，未來進口銷量若愈來愈多，對花生農就是大衝擊。



他進一步指出，民進黨團特別擔心花生醬市場，美國花生醬若價格低，且口味符合台灣市場，台灣完全不是對手，因此應思考如何創造台灣品牌特色，同時政府要補破網，加強農業支持。



莊瑞雄強調，台美貿易談判涉及多項議題，若採取非關稅障礙措施，又可能被批評對美方歧視，但事實上全世界各國政府對農業都會保護，農業不只是產業問題，也涉及“國安”與戰略考量，若貿然全面開放，將對台灣農業造成重大衝擊。



最後，他強調，既然台美之間已談成相關條件，政府就必須思考如何加大對農業、特別是花生農的支持力道，確保競爭優勢不被削弱，否則零關稅之後確實會有很大的衝擊。