迎陸客　馬文君爭取水利設施解日月潭缺水

馬文君邀集會勘改善日月潭伊達邵部落用水問題。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月28日電（記者 方敬為）日月潭伊達邵地區每逢假日，經常因遊客湧入，造成供水吃緊，影響民生及旅宿業者營運。中國國民黨籍南投立委馬文君今天邀集台灣自來水公司等單位會勘，爭取於伊達邵新鑿深井工程，並興建300噸配水池。馬文君表示，過去潭區居民會以抽取潭水因應用水，但近年潭區常傳旱象，加上接下來陸籍遊客來台自由行有望開放，希望透過水利建設，從根本解決供水不穩問題。



日月潭伊達邵部落為潭區周邊人口最密集、觀光產業最集中的區域，區內旅館、民宿、餐廳及商店林立，每逢假日遊客如織，用水需求大幅攀升。2024大型國際品牌溫德姆酒店在該地開幕後，用水量更是吃緊。由於伊達邵地勢較高，且位處供水管線末端，尖峰時段末端用戶最容易發生供水不足情形，居民與業者長期深受其擾。



馬文君28日邀集台灣自來水公司第四區管理處副處長林正隆及相關單位前往伊達邵部落會勘，包括國民黨籍南投縣議員謝明謀、魚池鄉民代表會主席梁政裕、魚池鄉長參選人王若嵐、日月村長黃益琪等人與會關心。



馬文君表示，日月潭是國際級觀光景點，伊達邵更是旅客造訪的重要門戶，若連基本供水都無法穩定，不僅影響居民生活品質，也將衝擊地方觀光形象與產業發展。她強調，觀光建設不能只重表面景觀，更要完善水電交通等基礎設施，才能讓地方永續發展。



馬文君指出，早在2021年全台大旱期間，日月潭水位一度降至歷史低點，伊達邵地區自來水甚至出現泥水情況，過去取用潭水的方式已不足以因應當地用水需求。為此，她即積極向自來水公司爭取辦理“魚池鄉日月村供水改善工程”，投入新台幣2631萬元經費，完成兩處深井及管線銜接工程，並於2023年陸續完工，搭配既有水井及潭水資源，每日供水量提升至約1300立方米，大幅改善水源不足問題。



不過，馬文君說，伊達邵地區的假日期間瞬間用水需求仍高，因此此次再進一步爭取第二階段改善計劃，務求徹底解決問題。



林正隆簡報表示，本次規劃工程將分三階段推動，第一階段於伊達邵停車場後方新鑿70米深井；第二階段設置300噸配水池，作為區域調配與穩壓使用；第三階段辦理機電設備、監控系統及加藥設備建置。待工程完成後，將可有效提升供水調節能力，穩定日月村整體供水系統。



日月村長黃益琪表示，伊達邵商圈遊客眾多，自從大型酒店落成後，整個用水量更是吃緊，最近聽說大陸要開放上海、福建民眾來台自由行。過去陸客必訪日月潭，遊客量一大，用水需求就更大，所以確實有必要增建水利設施，改善用水吃緊的問題。



馬文君強調，民生用水不能等，觀光發展更不能被基礎設施拖累。她會持續督促相關單位加速行政作業與工程進度，讓伊達邵居民不再為缺水所苦，也讓來到日月潭的遊客享有更完善、更安心的旅遊品質。