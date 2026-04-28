游盈隆陸配議題大逆風　綠黨團轟別撈過界

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月28日電（記者 張穎齊）針對曾加入過民進黨的“中選會”新任主委游盈隆，稱台“內政部”以《“國籍法”》處理陸配參政權很牽強，引發熱議。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲28日表示，“中選會”是獨立中立的機關，雖不喜歡游盈隆，但也請游不要撈過界，已不是政論名嘴了。



“內政部”以《“國籍法”》20條認定陸配、前台灣民眾黨籍“立委”李貞秀未放棄對岸國籍，不具“立委”資格，此爭議在民眾黨因李貞秀言行問題開除黨籍後，李貞秀喪失“立委”資格，風波暫告一段落。但“中選會”新任主委游盈隆27日表態，除非“修憲”，否則以《“國籍法”》處理陸配參政權問題，“實屬牽強，且具高度爭議性”。



民進黨“立法院”黨團28日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者包括莊瑞雄、書記長范雲、副書記長吳沛憶。



媒體問游盈隆的說法，是否打臉民進黨政府？



“我們尊重，但這席話有點撈過界！”莊瑞雄批，游盈隆接下來會受到社會評價檢驗，雖然他個人不太喜歡游盈隆，但仍有對游盈隆的人事案投下贊成票，希望游能扮演好獨立中立機關的角色，過去游偏向學者，喜歡發言評論，但在制度上，“中選會”應該有為有守，若要評論應該拿捏分寸。

