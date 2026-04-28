徐巧芯拋8千億軍購　綠諷藍營都沒整合好

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月28日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨籍“立委”徐巧芯在朝野協商時，拋出8千億軍購特別條例，引發國民黨內部爭議分歧。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄28日表示，黨團總召傅崐萁以及全國民黨應該都嚇到，國民黨與台灣民眾黨內部喬不攏。他雖稍微肯定一下徐巧芯，但仍不夠，軍購不是挑三揀四，即便8千億，但1.25兆含括的商購、委製，哪個項目不是“國安”所需？講清楚。



莊瑞雄表示，外界已感受到層層關卡的拖延，從3500億、3800億到4千億，再到8千億說法反覆，包括國民黨籍台中市長盧秀燕與藍委賴士葆等人也有不同意見，藍營內部尚未整合。



“行政院”提出1.25兆元的“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，國民黨先前喊出“3800億＋N”，台灣民眾黨團則是4千億版本。不過藍白近期態度鬆動，傳出有意上調至8千億。但“行政院”日前重申，軍購不能打折，建軍計劃同樣也不能打折，呼籲朝野“立委”支持不打折的軍購特別條例。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜27日第3次針對軍購特別條例草案召集朝野協商，原本以為可以談出最終結果，未料，國民黨籍“立委”徐巧芯會中首度拋出“新台幣8千億元”版本建議，但黨團總召傅崐萁認為金額變動，需要經黨團大會通過。協商1小時後，韓國瑜最後宣布5月6日再舉行協商。據瞭解，國民黨29日將開黨團大會討論，最快5月8日院會就會處理。



民進黨“立法院”黨團28日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者包括莊瑞雄、書記長範雲、副書記長吳沛憶。



莊瑞雄表示，國民黨內部對軍購版本兩面手法，對美軍購仍不到4千億元，有精準火炮、遠程打擊飛彈等，而光防空反彈道與反裝甲就需要約5500億元，這並非紙上談兵，是“國防部”花費2年與美國等民主同盟討論的結果。



莊瑞雄說，軍購不只是買武器，還涉及商購與委託製造，包括濱海作戰所需的大量無人機與整體系統建構，藍白版本遠遠不及“國防”戰力提升所需，藍白內部明知不足，卻仍導致協商破局，壓力來自誰？國民黨內部喬不攏還是“國安”喬不攏？



他指出，民眾黨團對具體項目說不清楚，像個小跟班一樣，國民黨要多少，民眾黨就不敢表態，對於徐巧芯提出8千億，他仍認為完全不合理，沒有講清楚項目，傅崐萁也因而要求回黨團討論，顯示國民黨團內部分歧。