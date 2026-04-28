名嘴爆柯P還有弊案　林珍羽嗆藍議員勿起舞

民眾黨籍台北市議員林珍羽。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月28日電（記者 鄭羿菲）媒體人李正皓爆料，前台灣民眾黨主席柯文哲下一個司法案件會是“忠孝橋引道拆除工程弊案”，圖利得標廠商金額高達新台幣上億元，且廉政署上周已約談重要關係人。民眾黨籍台北市議員林珍羽28日回嗆，“監察院”2021年就已調查結案不構成詐領，此時檢廉重啟偵辦的目的是什麼？而現在名嘴可以代表司法機關辦案嗎？現在是名嘴治台嗎？



林珍羽還質疑，名嘴爆料的資料哪來的？證人哪來的？民意代表還在媒體上配合民進黨無的放矢？好的地方建設相信不分顏色黨派都樂見，呼籲國民黨籍台北市議員（指游淑慧），若要配合民進黨的政治操作的話，相信2026一定會嘗到苦頭。



前台北市長柯文哲涉入京華城弊案一審重判17年，褫奪公權6年。媒體人李正皓爆料柯文哲下一個案子很可能是其在第一任台北市長任內的“忠孝橋引道拆除工程案”。此工程於2016年間進行，“6天拆忠孝橋”也成柯得意政績。游淑慧27日上政論節目“新台派上線”則指出，柯文哲當時為求盡快拆除忠孝橋，將大型機具都調來台北，間接導致維冠大樓倒塌沒有重機具可用的悲劇。



台灣民眾黨“立法院”黨團28日上午召開“農業部”失能再+1 寵物權益當兒戲”記者會，“立委”洪毓祥、台北市議員張志豪、林珍羽、寵物美容師協會籌備主任黃昊倫等人出席。



林珍羽會後接受媒體訪問表示，“監察院”2021年就已調查結案不構成詐領，現在檢廉重新偵辦的目的是什麼？外界討論的招標公告跟允許廠商替代方案工期縮為6天、新增工項及變更比原規劃增加670萬元等，都是由廠商自行吸收，且原本就未編列的橋體結塊跟處置場破碎的運費，根本不在詐領基礎之下。



林珍羽反擊道，名嘴已經可以代替檢調了嗎？可以代表司法機關辦案嗎？現在是名嘴治台了嗎？縮短工程有正當理由，忠孝橋引道是交通要道，刻意選在春節期間加速施工是為降低用路人衝擊，最終成功讓北門重見天日，帶動舊城區觀光跟文史發展，當時還獲得“國家地理頻道”拍攝紀錄，請問“賴政府”有哪一個案件、市政推動有被記錄下來呢？