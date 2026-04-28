勞動節前夕　賴瑞隆首場政見提出勞工政策

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆28日舉辦活動發表勞工政見。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月28日電（記者 蔣繼平）五一勞動節將近，民進黨高雄市長參選人、綠委賴瑞隆28日舉辦初選後首場政策發表會，找來300位勞工、工會與產業界代表，提出“勞工七星級守護行動”的市政願景，賴在台上喊出“高雄是一座由勞工撐起的城市”，台下則大喊“凍蒜”。



賴瑞隆28日在高雄享溫馨建國店宴會廳發表勞工政見，提出五大核心“創造機會、提升薪資、守護安全、尊嚴職場、留住人才”，以及七大政見“拚轉型、顧根基、推職訓、重職安、強工會、聽心聲、挺青年”等願景，盼守護高雄140萬名勞工的未來。



活動也邀請前高雄市勞工局長李煥熏、高雄市總工會理事長林明章、高雄市產業總工會理事長林順基、新高市產業總工會代理理事長許嘉宏、高雄縣總工會理事長許智善等人上台助講。展現賴瑞隆與勞工站在一起、高雄勞工一致相挺的氣勢。



最後也安排7位工會代表手持象徵七大政策的圖板，交付賴瑞隆並協力完成“啟動勞工新引擎”儀式，象徵守護行動全面展開。賴瑞隆也提到自己是勞工之子、菜販小孩，曾於“勞委會”（“勞動部”前身）歷練，始終以讓勞工過得更好為首要之務。



針對年底選舉，賴瑞隆表示，2026年的選舉是決定高雄下一階段發展方向的關鍵抉擇，未來將持續向基層請益，團結各界力量，承擔“關鍵第四棒”，延續民進黨籍高雄市長陳其邁的成績，全力“拚產業、顧勞工”，打造安居樂業、世代共好的高雄。