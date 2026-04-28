馬文君：南投觀光業看好惠台政策盼官方對接

馬文君致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月28日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立委”馬文君今天邀集有關單位赴日月潭伊達邵部落會勘民生及觀光水利設施興建工程，針對大陸提出10項惠台措施，其中包括“開放福建、上海民眾赴台個人遊”試點，她接受中評社訪問表示，南投經濟以發展觀光與農業為主，產業對惠台措施相當看好且期待，盼民進黨政府以善意且務實的態度對接，以符合民眾期待。



馬文君期盼，民進黨政府能正視基層民眾的真實訴求，展現出更多施政上的善意與彈性，針對10項惠台措施提出具體的後續推動方案與官方對接機制。她重申，唯有跳脫意識形態的框架，將地方發展與農民生計置於首位，才是真正造福南投鄉親與台灣整體發展的雙贏之道。



馬文君表示，以南投縣的產業結構而言，觀光業無疑是支撐地方經濟的骨幹，南投作為台灣首屈一指的旅遊勝地，過去在兩岸觀光交流熱絡的巔峰時期，如日月潭、中台禪寺與清境農場等知名景點，每年均可吸引數百萬人次的陸客造訪，為在地的旅宿、遊覽車、餐飲及伴手禮業創造了數百億元的龐大觀光產值。



然而，馬文君說，近年來隨著大環境變遷與兩岸關係緊繃，南投的整體旅遊人口與全盛時期相比出現了極大的落差，許多在地業者面臨嚴峻考驗，此次惠台措施若能順利推動福建、上海等具備高消費力地區的民眾來台自由行，勢必能為南投觀光市場注入活水，吸引潛在的旅遊人口回流，對地方觀光產業的實質復甦具有極大助益。



馬文君提到，除了對觀光產業有利，這波惠台政策也牽動南投農業發展，南投縣境內多數鄉鎮高度仰賴農業發展，所產出的優質高山茶、鳳梨、香蕉與青梅等農特產品，過去在中國大陸市場皆享有一定的市占率。若兩岸能藉由此次的政策契機，建立起更優質、更暢通的農產銷售管道，將能大幅降低近年來農產品外銷受阻的困境。