掌北市選戰兵符？吳思瑤：沈伯洋是大黑馬

綠委吳思瑤幫綠委沈伯洋調整髮型，以及控管與媒體互動的時間。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月28日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長極可能提名不分區“立委”沈伯洋參選，傳出競選團隊已成形，其中民進黨政策會執行長吳思瑤掌兵符、擔任競選總幹事，各幹部也將陸續就位。吳思瑤並會安排掌管沈與媒體互動的時間，幫他調整新髮型，保護意味濃厚。吳思瑤強調，沈伯洋絕對是一匹大黑馬。



媒體報導沈伯洋競選台北市長團隊已成形，由吳思瑤擔任競選總幹事、民進黨台北市黨部主委參選人吳沛憶動員基層組織、民進黨“立法院”黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜擔任政策論述幕僚，幹事長莊瑞雄也表態願意協助募款。



吳思瑤也曾是2022民進黨台北市長參選人陳時中的競選總幹事，吳思瑤28日在“立法院”議場前受訪，未否認自己將擔任沈伯洋的競選總幹事，但說每天都和沈伯洋研究討論台北市政，並全力協助沈伯洋，並會安排沈伯洋的出場、管控與媒體受訪互動時間，甚至還會特別為沈伯洋的新髮型調整一下。



吳思瑤表示，每天都在準備，她已多次說了，民進黨絕對是負責任，沈伯洋絕對是一匹大黑馬，沈伯洋的團隊每一天都在準備，讓沈成為台北市民最好的選項，就是現在的功課。但在提名前，工作還是以“立法院”優先，尤其沈是專業的“國防”及外交委員，他對於軍購案的投入也是他眼前非常重要的工作。現在沈伯洋在暖身、練跑，整個團隊都在跟著練跑，會把所有的準備工作從一到一百做足，她將陪著沈做好充足萬全的準備。



莊瑞雄指出，近來媒體關注焦點幾乎都在沈伯洋，吸引力強，過去大家看到沈多在軍購、“國安”領域，但現在跨出去，展現多元面向，讓人眼睛為之一亮，接下來這匹帥氣的駿馬，會更多采多姿，一道一道上場。



吳沛憶則表示，沈伯洋平時對動畫、漫畫相當著迷，常引用相關作品作為年輕觀點，人設不需要特別打造的。