大陸是外國為何課稅不適用？藍委狂戳卓榮泰

藍委廖先翔。（中評社 張嘉文攝） 卓榮泰與莊翠雲（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月28日電（記者 張嘉文）新上任的“中選會主委”游盈隆表示，用“國籍法”處理陸配參政仍屬牽強，具高度爭議性，但“行政院長”卓榮泰今天仍強硬表示，政府做法沒有錯，且要繼續下去。中國國民黨“立委”廖先翔今天在“立法院”質詢時，順著卓榮泰的邏輯提出質疑猛攻說，若大陸被視為“外國”，為何台灣人在大陸的所得不能比照《所得基本稅額條例》第12條的“國外收入”課稅，而是必須依兩岸人民關係條例合併申報綜合所得稅？



卓榮泰對此一度顯得難以招架，只能一直重復強調，課稅有課稅的規定，選舉公職有選舉公職的規定。



卓榮泰今日率領“內閣”官員繼續前往“立法院”接受總質詢，上午排定為經濟組質詢。



廖先翔質詢時直接問卓榮泰，既然政府在處理陸籍人士參政權時，將大陸地區視為“中華人民共和國”或“外國”，那麼台灣人在大陸就業、經商的個人所得，理應視為“非“中華民國”來源所得”。



廖先翔說，現行規定下，中國大陸所得採併入綜所稅課稅（最高40%，可扣抵已繳稅額），不同於一般國外所得係依所得基本稅額條例課徵，享有670萬元免稅額及20%稅率。他問卓榮泰“既然您認為李貞秀有外國籍，那為什麼台灣人在大陸，您眼中的外國的所得，不能當作國外所得課稅？法律見解難道不需要一致嗎？”

