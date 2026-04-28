美麗島民調：賴清德施政47.5%不滿意

民眾對整體經濟抱持55.6的負向評價。(圖:《美麗島電子報》) 中評社台北4月28日電／《美麗島電子報》今天公布最新民調，針對“賴清德信任度、施政滿意度”、“閣揆”卓榮泰施政滿意度”進行調查，結果顯示，有46.2%民眾信任賴清德、43.8%不信任。而賴清德施政滿意度，有44.5%滿意，相較3月增加0.7個百分點、另外有47.5%不滿意。另外，卓榮泰施政則是42.3%滿意，另有41.8%不滿意。



調查顯示有38.9%民眾認為台灣整體經濟現況算是好（其中有9.2%認為很好、29.7%還算好），比上月增加3.0個百分點；55.6%認為台灣整體經濟現況不好（其中25.0%認為很不好、30.6%有點不好）則比上月減少2.6個百分點，未明確回答的有5.5%。



針對“賴清德施政滿意度”，《美麗島電子報》調查，有44.5%滿意賴清德的執政表現，其中15.9%很滿意、28.5%還算滿意，相較3月增加0.7個百分點，另有47.5%不滿意，其中31.2%很不滿意、16.2%有點不滿意，則比3月增加0.1個百分點，未明確回答有8%。



針對“賴清德信任度”，有46.2%信任賴，其中19.9%很信任、26.3%還算信任，相較3月減少0.9個百分點，另有43.8%不信任賴，其中27.4%很不信任、16.4%有點不信任，則比3月增加1個百分點，未明確回答的有10.1%。



針對“卓榮泰施政滿意度”，有42.3%滿意卓榮泰擔任“閣揆”表現，其中13.3%很滿意、29%還算滿意，比1月增加0.4個百分點，另有41.8%不滿意，其中27.8%很不滿意、14%有點不滿意，比1月減少0.3個百分點，未明確回答的有15.9%。



此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年4月22至24日，調查範圍全台22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。