換髮型引熱議　沈伯洋：可能以前太醜了

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月28日電（記者 張穎齊）民進黨將可能提名不分區“立委”沈伯洋參選年底台北市長，但近期遭中國國民黨戲稱是“藍營最強母雞”、台灣民眾黨創黨主席柯文哲更諷是“黃金人選”。沈伯洋28日受訪時態度從容表示，選戰去討論這議題沒有太大意義，真正重要的是回到地方治理與民生議題。



對於聯電創辦人曹興誠日前評論支持蔣萬安的是“蠢民調”引發爭議，沈伯洋則表示，曹是非常敬重的前輩”，在商業與藝術領域皆具指標性，他作為晚輩會仔細聆聽，但選戰核心在於台北市民的感受，每一位市民的意見都應反映在政策上。



此外，針對近期因更換髮型引發網路熱議，甚至被拿來與台灣藝人張孝全、韓國藝人朴寶劍、日本巨星木村拓哉等比較，沈伯洋笑稱，大家都覺得剪完頭髮比較清爽，那可能是之前太醜了才引起這麼大討論，大家應該是說笑而已。



沈伯洋是黑熊學院共同創辦人，擔任“立委”期間，有非常多的抗中言論、並曾大力支持大罷免，更是民進黨支持者“青鳥”的精神領袖，被認為在偏藍的台北市長選戰，突破性有限制。因此被多名在野黨公職戲稱是最強的黃金母雞，十分歡迎挑戰國民黨籍現任台北市長蔣萬安。



沈伯洋28日在“立法院”議場前受訪，記者問此議題，要如何爭取偏藍、中間的台北市選民支持？



沈伯洋態度從容回應，選戰去討論誰怕誰、誰不怕誰，或這些議題，都沒什麼太大意義。對他而言更重要的是地方選戰本質，包括民生、經濟、交通、就業、育兒、防老與安全等議題，到底誰能提出一個完整的生態系願景政見，才是人民關心的，人民不會關心誰怕誰。

