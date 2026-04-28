民調：53%認為增加兩岸交流對台灣有利　

53.7%認為增加兩岸交流可降低雙方敵意，對台灣有利。（圖：美麗島電子報提供） 37.6%民眾認為習鄭會對於避免兩岸戰爭、維護台灣利益有幫助。（圖：美麗島電子報提供） 中評社台北4月28日電／《美麗島電子報》今天公布的4月民調，在中國民黨主席鄭麗文日前與中共中央總書記習近平的“習鄭會”的相關議題也作出調查，有53.7%的民眾認為增加兩岸交流可降低雙方敵意，對台灣有利，有37.6%民眾認為鄭習會對於避免兩岸戰爭、維護台灣利益有幫助、51.1%認為沒幫助。



此外，有31.5%民眾對國民黨主席鄭麗文表示信任，比上月大增7.6個百分點、另有54.7%不信任。



針對習鄭會，民調詢問“最近國民黨主席鄭麗文去中國和中共總書記習近平見面，您認為這次‘習鄭會’的結果，對於避免兩岸發生戰爭以及維護台灣的地位和整體利益有沒有幫助”，結果顯示，37.6%民眾認為有幫助，其中有10.9%認為很有幫助、26.7%認為還算有幫助。另有51.1%民眾認為沒有幫助，未明確回答的有11.2%。



此外民調問及民眾“社會上有人認為增加兩岸各項交流，可以降低雙方的敵意對台灣比較有利，但也有人認為會讓中國更容易統戰對台灣比較不利，您比較認同哪一項說法”，結果顯示，53.7%民眾認為增加兩岸交流可降低雙方敵意，對台灣有利。另有35.3%民眾認為中國更容易統戰對台灣比較不利，未明確回答的有11%。

