台天然氣吃緊　盧秀燕：若重啟煤電空污加劇

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 台中火力發電廠。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月28日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持市政會議，宣布台中的空氣懸浮微粒PM2.5數值，去年平均13.5微克，創台中以南城市最佳表現。但她要示警，隨著中東衝突導致石油、天然氣供應吃緊，台灣燃氣發電若無法運行，政府可能重啟高雄興達等燃煤電廠救援，恐怕導致空氣污染加劇，市府會密切關注台中火力電廠（中火）運轉情形，以維護市民健康。



盧秀燕28日主持市政會議致詞表示，台中的空氣品質改善傳出好消息，去年PM2.5平均僅13.5微克，創下歷年次佳紀錄，也是台中以南最好成績的城市，市府會繼續保持。



不過，盧秀燕示警，今年空氣品質成績將面臨大挑戰，因為台灣能源可能短缺吃緊，市府會持續關注中火有否增加燒煤。她指出，高雄興達、雲林麥寮等台電停用的煤電廠，都將陸續上場救援，今年因為石油、天然氣供應吃緊，燃煤發電比較嚴重，對台中、雲林、高雄、台北林口都是大挑戰。



盧秀燕強調，維護市民健康是第一要務，市府會持續關注追蹤。市府環保局指出，非空污季節，中火最多僅可以啟動9部燃煤機組，將密切注意中火運轉情形，以維護空氣品質與市民身體健康。

