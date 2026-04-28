莊嚴：賴摧毀“綠白合”空間　綠營發展困頓

黨外新連線召集人莊嚴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月29日電（記者 方敬為）“立法院”發動彈劾賴清德，27日召開首場聽證會，創歷史紀錄。黨外新連線召集人莊嚴接受中評社訪問表示，民進黨在賴清德的帶領下陷入發展困頓，綠營先是歷經兩波大罷免、核三電廠延役公投案的挫敗，又因為對台灣民眾黨創黨主席柯文哲的強力打壓，一手摧毀“綠白合作”空間，就目前情況來看，民進黨的整體社會聲望已呈現顯著下滑的趨勢。



莊嚴，2000年大選陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



針對“立法院”發動對賴清德的彈劾案，莊嚴表示，此舉勢必對賴的政治聲望造成創傷，事實上，賴在2024年大選，僅以40%的得票率，在藍白分裂的僥倖情況下慘勝，其“少數總統”的先天弱勢本就難以穩固執政基礎，民進黨又在兼任黨主席的賴清德領導下，在大罷免、核三延役公投接連挫敗，綠營聲勢相當低迷，可是賴清德仍剛愎自用，未能展現向在野黨妥協的藝術，反而無差別打壓在野黨，使得綠營發展空間越來越小。



莊嚴提到，觀察賴清德對台灣民眾黨創黨主席柯文哲的手段即可見端倪，柯因涉入京華城等弊案，在其一審宣判前，曾一度向外界釋放出與民進黨合作的風向球，企圖以政治籌碼換取一定的司法空間，事實上，民進黨內部對於是否應該趁勢拉攏民眾黨，一直存在著不同的策略討論，然而，賴清德最終仍對柯文哲採取毫不留情的追擊。



莊嚴說，隨著柯一審重判17年的結果出爐，徹底宣告柯文哲所期待的“綠白合”政治交換化為泡影，柯在政治性格上本就帶有投機色彩，在確認賴清德不給予任何妥協機會後，別無選擇，只能直接向賴清德強硬宣戰，表態“不會屈服、不會投降”。

