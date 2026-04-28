台美關稅何時定案？卓榮泰估7月調查後

卓榮泰（左）與“財政部長”莊翠雲。（中評社 張穎齊攝） 綠委吳秉叡質詢卓榮泰。（照片：擷取自國會頻道） 中評社台北4月28日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普對全球課徵關稅遭美國聯邦“最高法院”判決違法，台美關稅談判遲未定案。“行政院長”卓榮泰28日表示，待美方完成《1974年貿易法》301條款調查後，預估台美關稅最終結果可能落在7月左右。



卓榮泰率28日赴“立法院”進行總質詢備詢，民進黨籍“立委”吳秉叡質詢，美方改提301調查、關稅是否暫停及對產業影響？因關稅不確定性已對汽車等產業造成困擾。



卓榮泰答詢，有關301調查，美方將於4月28日及5月5日舉行2場公聽會，議題包含產能過剩與強迫勞動。一周內若對台灣有意見，台灣會提出事實說明，由於301調查是對多國進行，他預判台美估計到7月左右，看能不能達到最終結果。



卓榮泰強調，政府希望關稅能盡早確定，讓業者安心。會持續爭取有利條件，先前在232條款下，台灣爭取到15%關稅且不疊加，並取得部分單獨豁免項目，對台灣競爭力有很好支撐，目前希望相關待遇能延續。



他進一步說明，美國原先適用232條款，後續轉為301調查，現在很多品項是對全球豁免，台灣也包括在內。但也有原本單獨豁免項目未再適用，因此政府認為回到232架構，對台灣產業保護較完整。

