美迫開放市場對比大陸惠台　綠營陷窘境

美國花生將以零關稅輸入台灣，重創台灣農業。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月29日電（記者 方敬為）今年2月簽訂的台美對等貿易協定（ART）遭披露，將開放美國花生以“零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）”的優勢進口台灣市場，引發本土農民緊張。相較ART強迫台灣開放經貿市場，大陸4月12日宣布的10項惠台措施卻是對台灣農產開放便利管道輸陸，兩者形成強烈對比。民進黨政府對美國的要求照單全收，卻杯葛大陸惠台政策，衝擊中南部農民生計，綠營傳統票倉會否動搖，值得關注。



民進黨政府長期以來在處理兩岸與台美經貿議題時，採取截然不同的應對姿態，並在決策上出現邏輯不一致的“雙重標準”，對於大陸近期釋出的惠台措施，台官方冠以“政治統戰”之名，並形容為“糖衣毒藥”，加以杯葛、排斥。



然而，面對美國在ART框架下所提出的市場開放要求，民進黨當局卻表現出高度的配合，甚至不惜犧牲本土農業的長遠利益，這種對外貿易政策的矛盾與失衡，或使民進黨收到社會大眾的檢視與質疑。



觀察ART的內容，將有1482項美國農產品零關稅輸入台灣，這次引發爭議的花生只是其中之一。



在ART協定下，美國花生將以“零關稅”長驅直入台灣市場，根據數據顯示，美國進口的去殼花生每公斤僅約新台幣47元，帶殼花生更低至37元，而本土去殼花生，去年價格飆升至每公斤150至160元，兩者價差高達3倍以上，在如此懸殊的價格戰下，零關稅政策形同對本土產業的重擊。



官方預估，此舉將直接衝擊至少二至三成的本土花生農，此外，從早期開放含萊克多巴胺的美國豬肉與牛肉，到近期放寬美國發芽馬鈴薯輸台，一系列的市場讓步顯示出民進黨政府在面對美方壓力時的“照單全收”，這種片面開放的代價，將全由基層生產者概括承受。