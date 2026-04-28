蔡英文今成大演講　校方兩度開放報名全秒殺

蔡英文28日南下到成功大學演講。(照:成大畢聯會臉書) 中評社台北4月28日電／蔡英文28日南下到成功大學演講，此次演講以“韌性成長”為主題，校方第一階段先給應屆畢業生報名，600席瞬間秒殺，第二階段開放給教職員生報名也同樣秒殺，900席次全部被搶光。蔡英文下午一抵達成大，受到學生熱情尖叫高呼‘總統’好！”



蔡英文卸任後持續在網路社群活躍，頻頻在Threads帳號“海巡”貼文，近期爬山行程也受到關注。蔡英文28日上午主動發布影片寫著“昨天一堆人又在關心我的行蹤了，今天去台南啦！”短短2小時湧入超過4.1萬人關注。



成大畢聯會日前於臉書宣布，“成大的各位，我們真的把蔡英文請來了！這場演講，將會是你大學四年離‘決策核心’最近的一次！”貼文提到，大家常說畢業就是面臨一連串的“決策”，但說實話，誰不害怕在壓力下做錯決定？這次“Who成何論壇”，小英“總統”不談生硬的政治，而是要跟成大師生聊聊“韌性”。



蔡英文這場演講除了分享主題外，她也事先在社群上請學生提問問題，並保留時間與學生互動，讓不少學生相當期待。不過，今天也有學生現場希望可以一睹蔡英文風采，但因為沒有事先報名成功而撲空，顯得相當懊惱，直嘆“跟搶演唱會門票一樣難！”