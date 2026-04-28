民眾黨盼南台灣議員破蛋　高雄提名慢基層急

民眾黨高雄市黨部。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月28日電（記者 蔣繼平）年底地方選舉，台灣民眾黨力求至少在南台灣能有一席議員，打破零席次。不過目前白營在高雄僅提名1席，進度牛步引起討論。對此，民眾黨高雄市黨部主委劉家榮表示，已4月底真的怕來不及，他盼5月中下旬由黨中央盡快完成徵召提名。



民眾黨力拚年底高雄市議員席次選舉破蛋，本屆採用“精準提名”，認為應選席次超過6席的大選區較有機會，因此鎖定左營楠梓、三民、鳳山、前鎮小港等4個選區。不過截至目前，黨中央僅公布三民區提名改披民眾黨戰袍的前議員林于凱。



民眾黨在高雄有辦海選報名，但已到4月底仍未見其他選區明顯進度，也未有討論是否需要進行初選民調，讓已報名的人、支持者感到焦慮。前高雄市黨部主委莊貽量、高雄雙罷劫（黃捷、許智傑）負責人徐尚賢、小港區港明里長李紘毅等都在地方勤跑。



對此，劉家榮表示，4月底算是關鍵點了，他預估最晚在5月中下旬，黨中央應該全部都會用徵召提名的方式，因為再用海選報名恐來不及。高雄對民眾黨是艱困選區，有人願意選、且有機會當選，大概就會直接徵召，就看選決會有無討論。



有關海選報名情況，劉家榮指出，鳳山選區2到3人，左楠選區也有2到3人，前鎮小港選區2人報名，仁武大社鳥松大樹選區1人。三民選區2人，但其中1人禮讓，所以提名林于凱。仁武大社鳥松大樹選區是小選區，可能傾向不徵召，已有做溝通。