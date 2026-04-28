軍購要8千億可以　鄭麗文：美先通過發價書

國民黨主席鄭麗文28日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪 。（截自中午來開匯YouTube畫面） 中評社台北4月28日電／軍購特別預算條例草案昨天朝野協商三度破局，5月6日將再進行第4次協商。中國國民黨主席鄭麗文28日接受專訪，首度表態“不反對8千億元軍購”。現在要通過新台幣8000億元也可以，但是要美國正式通過給台灣發價書，預算才能編。她保證對美軍購“國民黨不會延遲”，該審查還是要審查。



“要不要在美國還沒給發價書前，就先接受”？鄭麗文指出，目前美國總統特朗普即將訪中國大陸，下一波軍購發價書因而停頓，這跟台灣沒有關係。那現在匡多出來的錢，會不會被民進黨亂花？目前藍白態度一致，一定要看到清楚明白的項目及數字才可以編列預算。



黃光芹追問，“所以妳不反對8000億元”？鄭麗文透露，她不反對。只是國民黨分階段的原因，在於在野黨就沒有看到項目、沒有看到數字，“沒有看到我們怎麼編”？民進黨就不負責、不給你看，這是困難點。她都和美國人和外國人講過很多次，他們都很能夠理解。她和美國人和外國人講過很多次，他們都很能夠理解，當然美國在台協會（AIT）的壓力比較大，她可以理解。



國民黨“立法院長”韓國瑜昨日就“國防”特別條例第三度召開朝野黨團協商，因藍營內部意見分歧，仍須待黨團大會討論通過，訂5月6日再協商。據悉，國民黨內多數“立委”都支持將上限調高到8000億元。若美方下半年又有發價書來，就不必選舉期間再為軍購攻防一次。但黨中央仍堅持黨版“3800億元+N”。



鄭麗文今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。她表示，“習鄭會比軍購重要太多”。國民黨很多人說先編8千億，但如果美國沒有要賣，“那錢還要擺在那裡嗎？要看到項目跟數字才可以編”。民進黨貪贓枉法又毫無信用，國民黨不可能空白授權。鄭呼籲，民進黨要務實，如果堅持一定要1.25兆元，那麼朝野協商一定破局。



鄭麗文解釋，為什麼國民黨的版本要“加N”，因為大家一直說還有第二筆對美軍購，就是所謂的140億美元，是加了這個所以有8、9千億元版本。從有人說8千億元、9千億元，“你就知道這個數字是不確定的”，因為沒有來自官方的數字，變成是我們自己猜，還是看到一些報導和說法，那到底要選擇哪一個數字？

