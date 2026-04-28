蘇巧慧AI推青年政策　鍾沛君：青鳥大反彈

台北市議員鍾沛君指出，蘇巧慧AI製作青年政策，沒想到“青鳥們”大反彈。（取自鍾沛君臉書） 中評社台北4月28日電／民進黨新北市長參選人蘇巧慧23日在社群發布首支AI製作的青年政策影片，未料卻遭青鳥炎上，質疑她趕走美術產業的票。中國國民黨籍台北市議員鍾沛君27日在臉書發文表示，蘇巧慧以為自己玩到爐火純青的大內宣卻慘淪為大翻車。



她指出，沒想到這次反彈最力的，“青鳥”，還有美術專業社群痛批這種AI生成的“縫合怪”，是無視藝術勞動價值，“把創作者當塑膠”，“一鍵生成政績，也一鍵刪除工作”。



鍾沛君說，這幾天，蘇巧慧委員的AI青年政策影片被“炎上”，民進黨這些年玩到爐火純青的那套“一條龍”大內宣，慘淪大翻車。



她指出，原本的操作，是典型的三步走，包括：第一步，包裝與發動：23日上午，蘇巧慧在Threads與臉書高調發布首支AI製作的青年政策影片，自詡為科技先行者，提出所謂“四大支持”。



接著第二步。大咖引流、側翼吹捧，與媒體推播：影片一出，蔡英文隨即在下方留言引流，試圖營造“跨世代共薦”的熱度。緊接著，特定粉專與親綠媒體迅速跟進，各種吹捧，什麼“AI‘治國’新亮點”、什麼“搶攻年輕選票”，置入標題關鍵字，鋪天蓋地宣傳。



第三步，照說應該收割支持，沒想到卻一腳踩空！

