李四川喊人才共治　輔選藍白議員拼最大化

國民黨新北市長參選人李四川（右）與民眾黨新北市長參選人黃國昌握手。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月28日電（記者 莊亦軒）中國國民黨、台灣民眾黨28日共同宣布新北市長參選人聯合民調結果，由中國國民黨參選人李四川勝出。李四川在記者會表示，今天起雖然民調勝出，也是責任的開始，首先他還是要感謝兩黨的協調小組，將民調做出這麼好的協調，也要感謝我們民眾黨主席黃國昌為了大局為重，也展現出一個政黨的領袖的氣質，他由衷的敬佩。



至於是否會延攬黃國昌、民眾黨人進入團隊？李四川表示，會採取人才共治，對於民眾黨人才會努力爭取。民眾黨所提的新北市議員會比照國民黨議員輔選，讓我們在議會的席次極大化。兩黨會全力以赴打贏新北這場選戰。



國民黨、民眾黨28日下午舉辦“藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會”，出席的有中國國民黨新北市長參選人李四川、台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌、中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍、台灣民眾黨秘書長周榆修。



民調採取對比式民調，李四川支持度34.0%贏過民進黨參選人蘇巧慧28.5%，黃國昌則以28.1%輸給蘇巧慧的31.3%，由李四川勝出。李四川、黃國昌兩人先後就民調結果致詞。



李四川表示，人才一定共治，對於民眾黨願意來新北打拼的人才，一定努力爭取、延攬。合作不只限於市長層級，議會上面也會合作，民眾黨所提的議員候選人，也會比照跟國民黨候選人一樣，使我們在議會席次能夠極大化。



李四川表示，今天雖然民調勝出，說實在是責任的開始，他是誠惶誠恐，必須全力以赴。這段期間黃國昌所提的政策，都會納入我們的政見。



黃國昌回應說，他和民眾黨將全力輔選李四川，並會繼續努力把六名優秀議員參選人送進新北市議會。初選過後最佳男主角不是他，他個人還有台灣民眾黨一定都會全力輔選，不是為了任何個人的權位，恭喜川伯在初選當中勝出。



致詞結束後兩人互相高舉雙手喊出“藍白合作、新北順利”的口號。