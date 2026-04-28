藍白合氣氛好笑聲不斷　李四川、黃國昌互讚

民調結果公布後，李四川（右）和黃國昌也在媒體鏡頭前來了大擁抱。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨和台灣民眾黨今天下午針對新北市長人選民調，共同召開記者會公布結果，最終由國民黨的參選人李四川勝出。這場被視為藍白合最關鍵焦點的記者會上，雙方互動的氣氛相當良好，會前在休息室內商議時，就一直傳來哈哈大笑的聲音。



民調結果公布後，李四川也大讚黃國昌展現出政黨的領袖氣質，讓他由衷敬佩，黃國昌也強調，這次能和市政資歷相當深厚的李競爭，已是他難得的經驗，兩人都展現了接下來在新北將全面合作的態度。



這場記者會原本預定在下午2點15分召開，但因為雙方臨時決定公布民調數字，因此藍白黨部人員才趕緊進行相關作業，準備投影機在記者會上將民調資料秀出，讓記者會延後了近半小時。



而雙方在休息室內等待時，傳來一陣又一陣的哈哈大笑聲，還在休息室內先拍好合照，大呼藍白合成功的口號，在步出休息室前，黃國昌還示意讓李四川先走，讓現場媒體都感受到雙邊互動的氣氛非常友好。



這場記者會包括國民黨新北市長參選人李四川、民眾黨新北市長參選人黃國昌、國民黨副主席李乾龍、民眾黨秘書長周榆修和藍白眾多黨務幹部都到場，營造團結氣氛。



民調結果公布後，李四川和黃國昌也在媒體鏡頭前來了大擁抱，眾人高呼李四川凍蒜，藍白合勝利等口號，士氣相當高昂。



而經過嘉義市長和新北市長的整合完成後，藍白整合最後一個縣市為宜蘭縣長人選，預計結果也將在本周出爐。