進入新北競選團隊？黃國昌：讓李四川決定

民眾黨新北市長參選人黃國昌致詞。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月28日電（記者 莊亦軒）中國國民黨、台灣民眾黨新北市長聯合民調結果28日出爐，由中國國民黨籍新北市長參選人李四川勝出，台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌動向引起媒體關注。關於是否進入李四川競選團隊，黃國昌28日表示，整個選舉策略上面，最佳男主角定於一尊，就讓李四川來作決定。



國民黨、民眾黨28日下午舉行“藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會”，出席的有中國國民黨新北市長參選人李四川、台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌、中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍、台灣民眾黨秘書長周榆修。



聯合民調結果由李四川勝出，黃國昌大方為李四川獻上祝福，李四川也感謝黃國昌以大局為重。黃國昌會後接受媒體訪問，被問到是否會進入李四川競選團隊。



黃國昌表示，最佳男主角是川伯（李四川），川伯怎麼決定，我們怎麼配合。他現在的競選總部除了成為6位台灣民眾黨議員的聯合競選總部外，也會成為李四川的後援會。



黃國昌也隨即在臉書發文表示，他要感謝台灣民眾黨所有的支持者與夥伴，謝謝你們在競選過程中溫暖的陪伴。他想告訴大家，我們的努力沒有白費，雖然最終沒有能代表兩黨參選新北市長，但在對比式民調中，我們仍呈現了足夠的競爭力。這不是他一個人就可以辦到的，謝謝你們頂著艷陽和風雨、穿梭在新北市的大街小巷中，讓更多人認同台灣民眾黨、支持黃國昌。



黃國昌說，他也要感謝川伯和中國國民黨的支持者們，我們進行了一場高規格的君子之爭，希望能藉此讓台灣社會相信，政治上的競爭不是衹有劍拔弩張，而是可以透過政見的闡述、理念的宣揚、價值的比拚，爭取人民的信賴與託付。



黃國昌表示，距離年底11月28日的投票日還有214天，未來這段時間當中，川伯如果有什麼需要他幫忙的地方，請儘管跟他說；他曾經說過，縱然最佳男主角不是他，他也一定會竭盡所能的輔選，這個承諾不會有任何的改變。