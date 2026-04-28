周榆修諷綠上個8年吃太陽能下個8年吃軍火

民眾黨秘書長周榆修（左）接受廣播節目“千秋萬事”專訪。（照：中廣新聞網提供） 中評社台北4月28日電／朝野三度協商軍購預算特別條例無共識，美國在台協會（AIT）昨天拜會在野黨領袖，台灣民眾黨主席黃國昌在直播爆料表示，美方當場詢問“民進黨一定要1.25兆元嗎？”民眾黨秘書長周榆修今天表示，民進黨政府編列特別預算規避監督，難保這些綠友友“上一個8年吃太陽能，下一個8年要吃軍火。”



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨天第三度針對軍購特別條例草案召開協商，但朝野仍未達成具體共識。韓國瑜在散會前宣布，5月6日下午3時再次召集朝野協商討論。



對於軍購條例協商3度破局，民眾黨秘書長周榆修今天接受廣播節目《千秋萬事》專訪表示，民眾黨還是要站在把關的立場，要扛得住壓力，沒有不支持軍購，問題是支持什麼，內容是什麼？買什麼？民進黨政府沒有把錢當錢看，是非常嚴重的問題。



周榆修表示，他說所謂的1.25兆元對美軍購，其實包含純軍購、委製及商購，在野黨沒有人會不保家衛國，所以請執政黨不用再扣紅帽子。現在的重點不在於金額多少，而是到底要買什麼東西？還有是否能夠符合台灣的防衛需求？



周榆修也提及，黃國昌今年1月率隊訪問美國，當時美方早已公布第一批軍售，結果民進黨政府還在裝不知道，如同新冠肺炎疫情期間，當時有文具店大量進口快篩，如今市面上是否出現食品大廠開始做機器狗、無人機，“原本不該屬於這個產業的東西，突然有一批人瘋狂搶進。”



面對主持人王淺秋提及拉法葉艦軍購案，周榆修表示，很多人都說在野黨錙銖必較，“退輔會”前副主委李文忠曾經質疑，為什麼所有軍購都要放在特別預算、難道不能回歸一般年度預算，“除非已經有一群綠友友，上一個8年吃太陽能，下一個8年要吃軍火，不然有什麼理由不給人家看？”



針對AIT接連拜會國民黨與民眾黨，周榆修也證實此事，同時強調在野黨必須站在把關的立場，而且要扛得住相關壓力，“我們為什麼不支持。”