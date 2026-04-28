黃國昌：新北整合受關注　臨時提議公布民調

民眾黨新北市長參選人黃國昌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨和台灣民眾黨今天下午針對新北市長人選民調，共同召開記者會公布結果，最終由國民黨的參選人李四川勝出。會中臨時決定公布民調數字，落敗的民眾黨參選人黃國昌表示，因為新北整合受到外界很多關注，且要讓雙方支持者知道整個競爭過程，所以他主動提出公布民調數字。



黃國昌說，李四川很客氣，希望保護輸的一方，但對台灣民衆黨而言，此次和中國國民黨的合作中，我們所展現出來的就是坦率的態度，以及真心誠意，為了讓新北更好，這是未來努力共同的承諾。



藍白兩黨協調新北市長民調方式，以對比式進行，採手機、市話“七比三”進行，進行5天電話民調。共有兩份民調，其中一份結果顯示，李四川支持度34.0%贏過民進黨參選人蘇巧慧28.5%，民眾黨的黃國昌則以28.1%輸給蘇巧慧的31.3%。另一份民調結果則為李四川36.3%贏過蘇巧慧的24.5%，黃國昌28.3%勝蘇巧慧26.7%。綜合結果後為李四川勝出。



黃國昌在記者會中針對臨時決定公布民調數字一事表示，這次民調結果對他個人而言，能够跟行政歷練這麼豐富的李四川同場競技，他已認為是非常光榮的事情。



黃國昌說，在這過程當中，李四川所提出的政見，在面對民進黨的抹黑攻擊所展現出來的雍容大度，也是他學習的對象。對民衆黨而言，兩個政黨談好的事情，就按部就班，依照公平遊戲規則完成，所以對於這樣子的結果，他是欣然接受。在公平環境下，民調他沒有辦法勝出，是他個人努力不够，跟其他因素一點關係都沒有。



黃國昌表示，上一次在新北協調作業時，因為雙方會談都很融洽，所以基本上這次是把嘉義市的模式套用，兩黨在磨合的過程中已有高度共識，原本也是延續嘉義模式，民調結果不公布，但今天是他主動提出，因新北受到全台非常多關注，而且必須讓雙方支持者能清楚知道整個競爭過程。



黃國昌強調，這一次的民調作業也非常辛苦，因為在施做1068份有效樣本中，超過60歲以上的調查有效樣本一定是一半以上，其他年齡層的樣本數非常少，是通過加權的方式去做的，但這次藍白政黨合作協議時，針對民調的方式，有設定在各個年齡層都要有顯著性的鑒定，指的是不可以光靠加權來滿足年齡層樣本數不足的問題，等於要做到足够的樣本數，因此這次整整做了五天時間才補足了我們所需要的樣本數，有一定的代表性。