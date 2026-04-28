美問一定1.25兆？民進黨：民眾黨混淆視聽

民進黨發言人林楚茵。（中評社 資料照) 中評社台北4月28日電／“立法院”朝野黨團27日協商“國防”特別預算條例三度破局，民眾黨主席黃國昌事後在直播時指出，美國在台協會（AIT）問民進黨難道不可能妥協，一定要新台幣1.25兆嗎？民進黨發言人林楚茵今天駁斥，這種說法係刻意假借美方名義混淆視聽。美方的一貫立場，是支持台灣“全面性”提升自我防衛能力，也支持“行政院”提出的1.25兆“國防”預算特別條例。在野黨營造“美方也希望打折”的錯誤資訊，實際上只是替自己拖延軍購、阻礙台灣提升自我防衛能力找藉口。



民進黨今天針對軍購特別預算條例連發兩篇新聞稿痛批在野黨。



林楚茵指出，美國國務院今年2月即明確表示，歡迎台灣提出約400億美元、也就是約新台幣1.25兆元的“國防”預算；AIT處長谷立言日前也在專訪中表示，台灣通過“全面性”特別預算條例非常重要，這不僅是向國際社會發出重要訊號，更攸關台灣能否取得所要求的“全部防禦能力”。上述“全面性”特別預算與“全部防禦能力”，直接回擊在野黨所謂“美方不一定支持1.25兆”的質疑。



林楚茵痛批，在野黨一邊宣稱支持“國防”，一邊用各種話術質疑金額、拖延時程，刻意曲解國際對台灣的關心。請在野黨停止拿美方當擋箭牌，回到“立法院”負責任地進行審查，儘速通過真正符合台灣“國防”需求的“行政院”版“國防”特別條例。

