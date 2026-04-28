美國花生零關稅　雲林縣長張麗善：滅農！

雲林縣長張麗善。（中評社 資料照) 中評社雲林4月28日電／美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施進口台灣，價格僅不到台產花生一半，重創台灣農業。雲林縣是全台最大花生產地，中國國民黨籍雲林縣長張麗善28日表示，今天聽到“噩耗”，進口、台產花生誰能分辨出來？消費者多是看價格、看大顆，進口又不能做原產地證明，對農民要怎麼保障？



張麗善說，整個“國家”犧牲農民的權益，等是叫農民不要繼續種植下去，這就是滅農的政策，農民可以改行嗎？農民可以改做什麼呢？



雲林縣虎尾鎮農會總幹事蔡武吉受訪指出，消息傳出後電話接不停，農民紛紛詢問因應之道，“真的很驚恐”。他指出，目前虎尾產地脫殼花生每公斤約120元，而美國花生不到50元，價差懸殊，一旦大量進口，勢必衝擊市場，甚至導致台產花生價格崩跌，農民生計將首當其衝，“中央”應有配套措施，保障農民權益。



雲林縣長張麗善受訪表示，美國花生進口台灣不只零關稅，連防衛障礙通通都沒有了，雲林縣種植花生占全台九成，影響最大就是雲林縣的花生農。



針對“農業部次長”胡忠一表示，可能會有2到3成花生農將受到價格影響，將輔導轉作甘藷、毛豆等作物。張麗善表示，胡忠一是內行人說外行話，他從農糧署上來，非常了解農業的生產過程。



張麗善說，雲林縣如果全部都去種番薯，最後又會造成產銷失衡，任何的一個政策都不應是頭痛醫頭、腳痛醫腳，“絕對不要輕易說要來轉作”，到時候這邊的問題解決了，另外一邊又開始另外一個問題產生。



她強調，政府對於產銷平衡從長計議，從市場導向讓農民知道要如何永續發展及管理農田，做一個產銷平衡的種植。