花生農之怒！蕭漢俊：零關稅沒細項糟蹋農民

全台農會理事長蕭漢俊。（中評社 資料照） 中評社高雄4月28日電（記者 蔣繼平）美國花生將零關稅進口，部份農民卻不知情，雲林縣長張麗善28日也表示今天聽到“噩耗”。全台農會理事長蕭漢俊向中評社表示，台灣花生沒有競爭優勢，恐怕全部要倒光，將是全面性衝擊，他痛批事前都沒有公布細節，現在開始一項一項出來，根本糟蹋農民。



“台美對等貿易協定”（ART）於今年2月13日即正式簽署，台灣針對美國進口農產品降為零關稅的總項目數，共計1482項，包括花生、液態乳。但過了2個多月，部份農民並不知情，看到媒體報導才感到錯愕。



虎尾鎮農會總幹事蔡武吉今日接受媒體訪問表示，消息傳出後電話接不停，農民紛紛詢問因應之道，“真的很驚恐”。他指出，目前虎尾產地脫殼花生每公斤約新台幣120元，而美國花生不到50元，價差懸殊，一旦大量進口，勢必衝擊市場，甚至導致台產花生價格崩跌，農民生計將首當其衝，“中央”應有配套措施，保障農民權益。



台灣花生的產地主要集中在雲林縣、彰化縣。尤其雲林縣產量就占全台約7成5，集中在元長鄉、虎尾鎮、北港鎮、土庫鎮、麥寮鄉等地，元長鄉還被譽為“花生的故鄉”，產量居全台之冠，是黑金剛花生的主要產地。



台灣花生種植面積約1.7萬公頃，約3萬名農民投入種植，約只能滿足內需市場75%需求，每年仍須進口約1萬多公噸花生。



若開放美國花生零關稅，將對台灣本土花生造成巨大衝擊，台灣花生生產成本較高，每公斤新台幣141元，但美國花生約每公斤57元，代表美國進口花生價格僅台產的4成，台灣花生價格是美國的2到3倍，沒有競爭優勢。



有關台“農業部”評估將會影響台灣花生2到3成產量，蕭漢俊表示，怎麼可能才2到3成，數字絕對超過，這會是全面性的衝擊，進口花生價格差太多了，說沒有嚴重影響，大家根本不相信，虎尾、元長農會反應一定最激烈，這些都是主要產區。



未來衝擊多大？蕭漢俊表示，中台灣的花生農整個都要倒一片，將來都無法種花生了，所有花生都要依賴進口了。因為進口的可以貯存冷凍，完全不受季節限制，當然是全倒。政府說不打價格戰，要經營台灣品牌，但到最後都嘛是進口。



台美對等貿易協定（ART）放寬發芽馬鈴薯進口規定，近日引爆台灣社群熱議，而美國花生零關稅進口又掀起衝擊與熱議。蕭漢俊表示，事前根本沒有公布細節給大家知道，都只有知道一個大概，最後一定一項一項都會出來，要有完整配套。