李四川勝出　徐巧芯：工程師加戰神夢幻聯動

藍白新北民調由國民黨參選人李四川勝出，藍委徐巧芯說，“工程師”加“戰神”夢幻聯動，新北市一定贏。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北4月28日電／中國國民黨和台灣民眾黨今天下午針對新北市長人選民調，共同召開記者會公布結果，最終由國民黨的參選人李四川勝出。國民黨籍“立委”徐巧芯28日下午在臉書發文表示，“工程師”加“戰神”夢幻聯動，新北市一定贏。



徐巧芯指出，這次民調最重要的訊息是，藍白若能整合，李四川大贏蘇巧慧12個百分點，這說明了新北市主流民意要的是效率與正義，而不是父女世襲，派系延續，“所以綠營那邊真的好了啦！尤其是蘇巧慧勝出的那些民調，自己只能說套路真的很老，看看就好。”



徐巧芯強調，“工程師”加“戰神”夢幻聯動，一個懂基層建設，實事求是；一個擅強力監督、拆穿謊言，藍白整合，興利除弊都包了，絕對是城市發展，安居樂業的最強的防波堤。



徐巧芯表示，自己要再次向民眾黨的好朋友們，以及黃國昌表達最深的敬意，“謝謝你們願意放下政黨成見，大局為重，接下來我們就是同一隊，一起加油，一起衝，一起打拚，一起贏”！



徐巧芯強調，“但我們也絕不會因此鬆懈，整合成功，只是第一步，人選定於一尊，選戰正式開始。我們要每天說對話，做對事，讓新北市民相信川伯就是對的人，還要找出最專業的建設人才，展現最精悍的監督戰力”。



徐巧芯說，川伯加油！新北市加油！國民黨加油！藍白合加油！