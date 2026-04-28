詹江村：賴系鄭系桃園角力　黃世杰選情不妙

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月29日電（記者 盧誠輝）賴清德日前到桃園為年底選戰督軍，涉貪的前民進黨籍桃園市長鄭文燦缺席，引發地方議論。中國國民黨籍桃園市議員詹江村接受中評社訪問表示，賴系、鄭系還在角力中，並未整合成功，讓確定要代表民進黨參選桃園市長的前綠委黃世杰選情相當不妙。



國民黨籍桃園市長張善政年底尋求連任，民進黨幾經轉折後決定由黃世杰披掛上陣。黃15日被民進黨中執會正式提名後隔天，便和對他有提攜之情的鄭文燦餐敘。賴清德則是在26日親赴桃園督軍，並請出民進黨前主席許信良擔任黃的競選總部榮譽主委、“國策顧問”范振修擔綱主任委員，展現奪回桃園決心。



詹江村強調，賴清德26日到桃園主持的那場會議，不但號稱綠營桃園隊長的鄭文燦沒到，許多綠營地方要角也缺席，且整場會議砲聲隆隆，賴卻裝作沒聽到，讓場面有些尷尬。這就代表賴系、鄭系還在角力中，並未整合成功，黃世杰感覺就是想過個場給賴交代而已。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格後連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



他提到，黃世杰13日才卸任“法務部政務次長”，但16日就毫不避嫌地和涉貪的鄭文燦餐敘，這已犯了司法界很大的忌諱，賴清德當然看在眼底，所以當賴26日到桃園督軍，就主動排除鄭系人馬。



詹江村指出，賴清德雖請出許信良和范振修等桃園綠營大老想重組桃園隊，但這些人早已離開政壇很久，許多綠營地方派系根本不吃這一套，尤其是鄭系人馬甚至還有些排斥，所以賴想重組桃園隊並沒那麼容易，未來甚至還可能引起鄭系人馬反撲。