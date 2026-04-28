國民黨：鄭麗文路線可讓兩岸、美中和解

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照) 中評社台北4月28日電／中國國民黨主席鄭麗文今天接受《匯流新聞網》“中午來開匯”節目專訪。針對習鄭會後傳出黨內形成“鄭麗文路線”，鄭麗文表示，兩岸和平這條路是走得通的，也是中共高度期待的，不只希望兩岸能和解，也希望中美可以和解，中美互相合作交流，全世界都安心。鄭麗文路線就是要告訴大家，台灣有主動權也有話語權，台灣可以成為扭轉兩岸局勢的關鍵力量，並且取得國際社會、包括美國的信任，讓大家共同的為這個區域和平作出貢獻。



至於這條路線會不會是以後國民黨“總統”候選人的路線，鄭麗文表示目前還言之過早。她強調，重點是如果鄭麗文路線得到黨內壓倒性的支持，以及社會多數人的支持，相信不管誰選，應該都不會偏離這樣的大方向。



國民黨今天發出新聞稿表示，主持人問及美國學者稱許鄭麗文“該得諾貝爾和平獎”，鄭麗文表示，這是一位重量級學者站在美國國家利益的看法。美國是多元社會，對中國的態度不只一種聲音，“至少我的論述，還有成功的‘鄭習會’引起他們非常高度的關注。”很多人認為這樣的發展才真正合乎美國國家利益，所以這位教授給予高度的肯定。



對於習鄭會後民調顯示，6成6的台灣人盼兩岸重啟協商，多數民眾認為鄭習會有助兩岸和平發展。鄭麗文表示，整體而言大家對習鄭會的評價很高，更重要的是，有高達7成左右的民眾，幾乎一面倒的支持兩岸應該要對談、要交流，因為沒有人想要打仗，沒人想成為第二個烏克蘭，沒人希望台灣海峽變成第二個霍爾木兹海峽，顯示這是台灣人民的底線，就是不能有戰爭。



習鄭會後賴清德出訪受挫，對岸甚至強硬表態稱世上不存在“中華民國總統”，鄭麗文表示，兩岸持續惡言相向，惡意螺旋持續升高，讓台海兵凶戰危、劍拔弩張，全世界因而非常焦慮。這證明了兩條路，一是民進黨繼續搞 “兩國論”與去中國化，對岸無法接受導致危險情勢升高，另一條就是她走的路，只要接受九二共識、反對“台獨”，什麼都好談，這條路就是和平的康莊大道。如同民調顯示，台灣的主流民意還是希望兩岸和平對談，不希望兩岸在賴主政下火藥味十足。



有關對岸阻撓賴清德訪非行程，鄭麗文直言“很意外嗎？”這並非突發事件，“上任到今天他無法過境美國，問題是什麼？原因是什麼？”賴清德持續走 “兩國論”，不接受九二共識，所以中國大陸態度越來越強硬，“中華民國”的國際空間一路挨打，一個負責任的“國家”領導人應該要突破困境，但賴清德“不但沒突破困境，甚至困境越來越嚴重”，整個“國家”被逼到牆角。



鄭麗文表示，馬英九的外交休兵保住了我們國際參與的空間，曾經可以出席的國際組織現在通通都被踢出。她強調：“接受九二共識，一點對台灣的損害都沒有”，民進黨不僅死不接受，還栽贓九二共識就是主張一國兩制，並不斷切斷兩岸所有的連結，甚至還野蠻反人權的追殺陸配，面對這一切，難道民進黨不用檢討自己？台灣付出太多不值得的代價，就是民進黨的愚蠢跟不負責任。

