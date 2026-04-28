批綠貪贓　鄭麗文：1.25兆軍購死了這條心

國民黨主席鄭麗文接受黃光芹專訪。（照片：《中午來開匯》YouTube） 中評社台北4月28日電／中國國民黨主席鄭麗文28日接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，賴清德提出新台幣1.25兆軍購特別預算條例，美方有發價書的110億美金部分會趕快處理，其他部分不可能空白背書，“尤其民進黨毫無信用又貪贓舞弊，我們絕對不可能空白授權”。若期待國民黨空白授權通過1.25兆“就死了這條心，這絕無可能。”



針對國民黨主張的“3800億+N”軍購案是否影響訪美？鄭麗文明確否認。



鄭麗文說，軍購案有所謂的8千、9千億版本，數字不確定的原因就在於沒有來自官方的數字，國民黨“3800億+N”的意思是如果有第二批發價書來，“立法院”的程序絕對不會拖延，這是最務實、最快的路線，而且對人民負責，裡面絕對不會有冤枉錢，絕對不會變成凱子，“我認為國民黨這一套是萬無一失。”



鄭麗文指出，軍購條例規定未來預算還會再審，沒有先編列再凍結的問題，第二批來了可以再加編，分階段編就不需要凍結。有人說要先編第二批140億美元，但因為特朗普要訪問大陸，美國那邊停頓了，若140億最後不會來，框多出來的這4、5千億台幣，讓人質疑會不會被民進黨拿去亂花？



鄭麗文強調，現在通過3800億或通過8000億是一樣的，都要美國正式通過給發價書預算才能編，“不知道大家為什麼要去糾結這個數字”，對美軍購的部分不會延遲，該審查就審查，但也不能隨便賣我們不要的東西。民進黨不是糾結這8000億，而是糾結要1.25兆，空白支票絕無可能！



鄭麗文表示，她已和美方及外國說明很多次，他們也都能夠理解，“AIT的壓力較大，我也可以理解”，問題是1.25兆絕不可能。至於商購或投資台灣做無人機，則可以討論，不過要有具體的內容。