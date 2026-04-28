輔選成員遭酸大罷免夢幻團隊　沈伯洋回應了

媒體報導，綠委沈伯洋的台北市長競選團隊逐漸成形，網紅Cheap嘲諷，不就是大罷免夢幻團隊嗎？（照片：Cheap臉書） 中評社台北4月28日電／民進黨籍“立委”沈伯洋參選台北市長呼聲愈來愈高，傳出沈伯洋的競選團隊將由綠委吳思瑤出任競辦總幹事、吳沛憶負責地方組織，政策面則是由陳培瑜、范雲操刀。網紅Cheap看到後表示，“這不就是大罷免夢幻團隊嗎？”對此，沈伯洋表示，這不是什麼大罷免跟不大罷免，2024年至2025年，公民運動的風起雲湧，對“國會”亂象有非常多想法，自然有所批判，會希望台灣不要走向什麼方向。



對於傳出的沈伯洋競選團隊名單，Cheap認為沈伯洋的“台北隊”根本是“大罷免夢幻團隊”，除了吳沛憶外，仇恨值都很高，像吳思瑤是民進黨團幹事長、吵架王，范雲則被酸“3+11”，當年建議放寬機組員檢疫，後來疫情爆炸，被罵到現在，而且還是雙標女權，一樣的事情自家人做就裝沒事。



根據《TVBS新聞網》報導，沈伯洋對此表示，這不是什麼大罷免跟不大罷免，2024年至2025年，公民運動的風起雲湧，對“國會”亂象有非常多想法，自然有所批判，會希望台灣不要走向什麼方向。他說，大家都是好朋友，吳思瑤與吳沛憶都是台北市在地“立委”，對台北市治理、需要改進的地方都非常熟悉，大家也都是台北市民，希望台北變得更好。



他強調，不管接下來狀況如何，都是積極的在準備，才可以在一開始讓大家知道民進黨對台北市負責任的態度是什麼、提出的願景是什麼、希望的城市治理長什麼樣子。



沈伯洋表示，現在治理上更重要的是“我們要什麼”、“城市交流要什麼”？希望有怎麼樣的招商、交通政策等，這是非常重要的轉換，不只是說我們不要什麼，而是必須告訴大家我們要什麼？台北要變成什麼樣的城市、台灣要變成這麼樣的“國家”，這個才是我們現在要的方向。