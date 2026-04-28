關注：“花生之火”可燎原　翻轉南台灣契機

國民黨籍雲林縣長張麗善28日痛批美國花生零關稅進口是滅農。（中評社 資料照) 中評社高雄4月29日電（記者 蔣繼平）美國花生零關稅進口對台產花生造成嚴重衝擊，這把火開啟年底選舉藍營翻轉綠營傳統農業縣之路，除了花生的故鄉雲林縣長選情可望打破55波，外溢可帶動翻轉南台灣綠營大票倉選情，且後面恐怕還有更多未爆彈，綠營聞風瑟瑟發抖。



美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施進口台灣，進口價格僅不到台產花生一半，將重創台灣農業。全台最大花生產地就在雲林縣，約佔7成5，國民黨籍雲林縣長張麗善28日重批“今天聽到噩耗，犧牲農民權益，是滅農的政策。”



基層也是動盪不安，雲林縣虎尾鎮農會總幹事蔡武吉28日受訪也指出，消息傳出後電話接不停，農民紛紛詢問因應之道，“真的很驚恐”。可見，民進黨政府28日拋出的“只影響2到3成，要協助農民轉型”說帖無法說服農民，更無法壓下輿論。



這件事並非單獨事件，從“台美對等貿易協定”（ART）於今年2月13日即正式簽署起，最初的豬農將受衝擊，再到近日開始的將放寬發芽馬鈴薯進口規定，引起的“馬鈴薯之亂”，再到這次的開放美國花生零關稅衝擊，這是一連串的剝洋蔥作法。



接下來政治情勢的影響，將會是年底2026選舉當中極具操作空間的全台性議題，第一，將會與大陸十項惠台措施的連動，經貿市場的選擇，第二，有助於藍營增加南台灣傳統農業縣市翻轉機會的可能性。第三，有助打破雲林縣目前55波的選情。



雲林縣長選舉由藍委張嘉郡對決綠委劉建國，參選人方面，五連霸綠委劉建國這次是二度參戰，張嘉郡當過兩次區域“立委”、本屆是不分區。雲林縣共兩席“立委”，山線由劉建國掌握，海線本屆則由丁學忠成功挑戰蘇治芬，讓藍營奪回地盤。

