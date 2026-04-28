蔡英文台南成大演講並合體陳亭妃爬梅嶺

蔡英文以爬山形式輔選陳亭妃。（取自陳亭妃臉書） 中評社台北4月28日電／蔡英文今天到台南成功大學演講，她提及，決策者的溫度，來自他願不願意承擔後果，並且能夠在挫敗中成長，成為更穩定、更具韌性的領導人。演講行程之後，不忘拉抬民進黨提名台南市長參選人陳亭妃，兩人合體爬梅嶺，沿路並與支持者開心打招呼。



蔡英文提到，成功大學一直是台灣非常重要的人才培育基地。無論是在工程、醫學，或是人文與社會科學領域，都培養出許多在不同位置上，做出關鍵決定的人。



蔡英文結束成大行程之後，合體陳亭妃爬梅嶺，又再度發揮爬山輔選，路程中聚集許多支持者。



遭到“正國會”除名的陳亭妃28日與英系大合體，上午先是陪同蕭美琴到台南歸南北極殿及歸仁仁壽宮參拜，下午又邀約蔡英文，一起爬梅嶺的梅峰古道，蔡英文變身登山客，為陳亭妃爬山輔選，只見她一身專業登山裝，沿途遇到上坡爬梯都不喊累，體力超好。



蔡英文在臉書分享，她在成大演說，跟同學們分享，不只是成功，也不是單一政策，而是在壓力與爭議之中，我們要如何練習，成為一個有溫度的決策者。擔任“總統”的8年裡，其實大多數的時候，都是在必須在壓力之中做決定。有些壓力來自時間、來自社會不同的意見、來自不確定性，有些壓力則來自外部的國際情勢。



她表示，經過這些年的經驗，她慢慢理解到，決策從來不是冷冰冰的計算。它需要理性，也需要同理心；需要判斷，也需要承擔。在她看來，一個有溫度的決策者，至少有三個重要的面向。



第一，是理性。在複雜的環境中，能夠用長期的角度思考，用制度、數據與專業，做出穩健的判斷。第二，是同理心。我們要知道，做了一個決定會影響誰，也要願意理解不同的聲音。有溫度的決策，不是讓所有人滿意，而是讓不同意見的人被看見，甚至在政策的不斷來回修正中，能夠進一步照顧需要被照顧的人，也能照顧到反對者的意見與感受。有時候，我們最後達成的方案，並非是所謂“最佳”方案，而是“次佳”的方案，但卻能照顧最多人的感受。



第三，是承擔。做出決定之後，願意為結果負責，而不是在壓力來的時候，選擇退縮或轉嫁責任。理性，讓我們做出判斷；同理心，讓我們記得他人；承擔，讓我們成為值得信任的人。