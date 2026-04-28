關注：台美力拚軍購預算在特朗普訪華前過關

民進黨“立法院”黨團28日公布軍購特別預算七大類支出。 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）民進黨政府推出的8年新台幣1.25兆軍購特別條例一再卡關，美國總統特朗普5月中旬訪華在即，台官方、AIT、美國民代、智庫、軍火商近日聯手使盡全力加碼遊說，向藍白施壓，以防特朗華訪華之後出現變數。



賴清德去年11月26日宣布1.25兆軍購特別預算條例，AIT台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）即表態支持1.25兆、不可或缺的立場。但由於美方去年12月17宣布對台軍售發價書是軍售111億美元、約新台幣3500億元；中國國民黨才提出3500億、3800億加N版，台灣民眾黨提出4千億版。



台軍方原先皆未公布1.25兆的七大類支出預算的細項，在在野黨要求、開機密會議後，終於在近期才公布金額，包括一、精準火炮810億；二、遠程精準打擊飛彈1600億；三、無人載具及其反制系統3350億；四、防空反彈道及反裝甲飛彈5500億；五、AI輔助及C5ISR系統100億；六、強化作戰持續量能相關裝備500億；七、台美共同研發及採購合作之裝備系統640億。



台“防長”顧立雄堅稱1.25兆是與美方2年來談及的價目，並於本月22日加碼公布和美方簽署新的6項軍購發價書，包括“遠程精準火力打擊系統”（海馬士多管火箭系統）、“反裝甲飛彈”等，總金額約新台幣2087.7億。



但何以框以上金額的武器項目？民進黨政府除未說清外，甚至在朝野協商中，國民黨籍“立委”徐巧芯贊同8千億版，只是拿掉五至七類的商購、委製部分，民進黨政府態度仍是寸步不讓，面對在野黨提升預算、釋出把關善意，但真“一毛不拔”？



民進黨狂催軍購特別預算過關，光是4月就發了16篇新聞稿痛斥藍白與陸方，並催促盡速通過兆元軍購。若從1月算起更高達47篇，幾乎三天兩頭就在“催命符”。賴清德、府方臉書則是今年發了25篇促兆元軍購。

