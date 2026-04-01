關注：美已妥協？綠軍購堅持1.25兆惹議

美國在台協會代理處長梁凱雯4月27日與民眾黨主席黃國昌會面。黃國昌直言就是來遊說軍購案。​​​​​​​​​​​​​​​​(照:AIT臉書) 中評社台北4月29日電（記者 鄭羿菲）美方最近急催台灣軍購特別條例進度，爭取在美國總統特朗普5月中訪華前敲定。從台灣民眾黨主席黃國昌爆料“AIT困惑民進黨一定要新台幣1.25兆元嗎？”來看，美方未必排斥藍白版本，在藍軍已同意從“3800億元＋N”拉高到8000千億元後，民進黨仍堅持要1.25兆元的態度耐人尋味。



對軍購特別預算條例，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜近期三度召開朝野協商，仍無共識，藍營已退一步從新台幣“3800億元＋N”，願意加碼到8千億元，但綠營仍寸土不讓，堅持一定要1.25兆元。其中，關鍵在於藍白願意通過“對美軍購”部分，只要有美方發價書就通過，但綠則堅持要統包台美合作建立“台灣軍工產業鏈”。



對於軍購特別預算一事，美國近期從3月開始動作越來越多，先是中國國民黨籍台中市長盧秀燕3月中旬訪美後喊出支持“8000億元到1兆元軍購特別預算”後，美國參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）3月31日更率跨黨派參議員訪台。接著，美國跨黨派參議員14日致函韓國瑜，台灣應加快軍購特別條例立法工作。



在4月中下旬，AIT更是密集遊說軍購特別條例，先是AIT處長谷立言22日拜會國民黨主席鄭麗文、當韓國瑜23日下午召集朝野協商軍購特別條例，同一時間AIT也邀請藍營青壯派“立委”與逾十家美國廠商會談，包括美國三大軍火商洛馬、雷神、諾格，及無人機廠商等。雖藍委徐巧芯證實“沒有討論軍購內容、金額或是目前協商的內容”，但美方的目的很明顯。



從美國對於軍購特別條例的動作密集度來看，顯然“時間壓力”越來越大，因為5月可能舉行的“習特會”就近在眼前，可能生出不可預料的變數，影響到美軍火商的利益。

