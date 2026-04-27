關注：綠槓游盈隆陸配參政權發言風波再起

新任中選會主委游盈隆對陸配參政權與賴政府不同調。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電（記者 黃筱筠）“中選會”新任主委游盈隆一上任就提及關鍵的陸配參政權，認為以現行兩岸特殊關係，陸配參政用《“國籍法”》處理牽強且有爭議，但“賴政府”從卓榮泰到劉世芳仍持強硬態度，持續打出“抗中牌”，不買游的帳，未來在陸配參選資格認定上，一定會再出問題。



除了陸配參政權，游盈隆就任記者會上也對民進黨不支持的不在籍投票，表達正面看法。未來若藍白陣營修法達成共識，“中選會”很可能推動不在籍投票，屆時民進黨跟“中選會”是否又會不同調。



游盈隆人事案能通過“立法院”同意權，部份原因是與台灣民眾黨關係不錯，因此行使同意權投票時，才能獲得中國國民黨與民眾黨支持，也成為當時唯一代表民進黨推薦通過同意權的被提名人。另外民進推薦的副主委胡博硯、委員黃文玲、陳宗義未通過。除游盈隆，還有李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人通過。



“行政院長”卓榮泰針對在野黨不同意其他3人的同意權，痛批在野黨沒誠信，還拖延任命，不顧其中游盈隆是民進黨推薦，這也等同給游盈隆一記悶棍。“政院”後來補提名副主委被提名人沈淑妃，以及委員被提名人黃謀信與蔡維哲後，才同時任命立已通過“立法院”同意的“中選會”委員。



游盈隆之前獲得提名時，民進黨英系就曾私下嗆聲不斷，後來是賴清德強力下令要黨紀處分，才讓綠委們一致投下同意票。而英系不滿游，主要是游擔任台灣民意基金會董事長時，對蔡英文執政滿意度調查不假辭色，讓英粉們不滿。



而賴清德會力挺游盈隆，有段歷史發展。當初民進黨在2020初選時，賴清德挑戰尋求連任的蔡英文，當時賴在黨內勢力單薄，游盈隆當時公開批評初選制度，也就是批蔡英文。因此，蔡勢力當時就不喜歡游。