關注：藍白新北模式有望套用到2028整合

藍白新北市長人選順利整合成功，由民調勝出的國民黨李四川參選，民眾黨主席黃國昌宣示將全力輔選。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨、台灣民眾黨28日下午發布新北市長人選民調，由國民黨參選人李四川勝出，民眾黨參選人、主席黃國昌在記者會宣示全力輔選。藍白整合互動模式逐漸邁入穩定，更難得的是雙方氣氛良善，勝者誇讚敗者，敗者敬佩勝者，展現了良性競爭的精神。



新北市長這一局被視為藍白整合指標縣市，此次整合機制中的民調施作，以對比式進行，採市話、手機“七比三”方式，兩家民調公司各做1200份，且年齡配額制，被認為數據更貼近現實。



其中最特別的就是納入手機民調，此為過往藍白談合作的爭點之一，這次納入，補足了過往民調容易忽略的年輕族群樣本，也能較精準捕捉白營的支持結構，就一定程度消弭了雙方對結果產生的疑慮。



這樣的整合機制證明了在指標縣市可以讓藍白雙方皆服氣。黃國昌28日就在會中坦言，在此公平環境下落敗，是他個人努力不夠，與其他因素無關，他欣然接這樣的結果等語。



這份“欣然接受”背後代表的是民眾黨對藍營誠意的認可，也反映出黃國昌，乃至於整個民眾黨，對此模式已無負面感受。



回顧2024大選期間藍白整合破局，最終甚至走向翻臉，當時的民調糾紛僅是引爆點，實質核心是雙方缺乏互信。換言之，當時沒有一個雙方共同接受的“裁判標準”。而這次新北整合成功的關鍵，在於雙方事先對“遊戲規則”達成高度共識，特別是納入白營最在意的手機民調，讓最終結果具備了足以說服雙方死忠支持者的正當性。

