滬金旅行業者座談　共創滬廈金旅遊熱潮

“上海市旅遊行業協會踩線團”28日與金門縣旅行商業同業公會代表進行“金滬業者交流會”。（金門縣政府提供） 中評社金門4月29日電／“上海市旅遊行業協會踩線團”27日上午經小三通抵達金門後，旋即走訪金門各個主題觀光景點。28日與金門縣旅行商業同業公會代表進行“滬金旅遊交流座談會”，攜手擘畫未來滬金旅遊藍圖，共創旅遊產業合作之機會。



“滬金旅遊交流座談會”昨日下午5點於金湖飯店隆重登場，針對“打造滬廈金旅遊品牌”、“共同營銷與推廣”等旅遊議題進行深度對話，期許整合上海、廈門與金門三地資源，再創小三通旅遊高峰。



座談會在縣府觀光處長許績鑫的引言下揭開序幕，他表示，自大陸文化和旅遊部於今年2月4日宣布恢復上海居民來金旅遊後，地區各界均抱以高度期待。他強調，上海作為大陸最具經濟活力的國際大都市，與金門、廈門的觀光互補性極強。



會中，雙方旅遊業者互動熱絡，聚焦兩大核心議題，金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信表示，現階段小三通已逐步恢復常態化營運，未來金門旅行業者可以鎖定上海龐大的旅遊市場，分別針對“活動旅遊”、“企業團建”及“銀髮康養”等旅遊板塊，打造高質量旅遊產品。



翁炳信另指出，上海作為大陸重要郵輪母港，廈門亦重點發展郵輪產業，未來可推動金門成為郵輪遊程的一個延伸節點，透過“郵輪＋小三通”的延伸行程，並搭配大陸針對外國人士“240小時過境免簽”政策，進行產品包裝與客源招攬。



縣府觀光處表示，小三通航線復航至今，往來人次雖穩步回升，但整體量能仍有待提升，開拓多元旅遊客源一直是重點施政方針，今年度也將陸續組織金門觀光業者赴上海市，辦理旅遊推介會與參加大陸地區旅遊展會，盼屆時再與上海旅遊夥伴，攜手行銷金門觀光魅力，打造滬廈金旅遊品牌，引領“經福建，來金門”旅遊熱潮。