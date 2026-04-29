播八佰被申誡　台軍前官員示警軍隊恐垮掉

台陸軍營長因為播放電影《八佰》被申誡兩次，盧德允說，大錯特錯，這個軍隊會垮。（照片：盧德允臉書） 中評社台北4月29日電／民進黨籍“立委”王定宇27日在質詢時表示，台陸軍153旅近期傳出在軍中播放大陸電影《八佰》，質疑為何會播統戰電影？台“國防部”則回應，因營長認知產生錯誤的判斷，不知《八佰》是統戰電影，已予以營長申誡兩次處分。對此，台“國防部”前視察盧德允28日在臉書發文示警，祭出申誡大錯特錯，軍隊恐會垮掉、不能打仗，“不要說我危言聳聽”。



王定宇27日質詢時質疑，陸軍153旅傳出今年1月時在軍中播放大陸電影《八佰》，為何會播統戰電影，“播《八百壯士》沒問題，為何會播《八佰》”。



陸軍參謀長陳建義回應，因營長認知產生錯誤的判斷，在看電影時發現內容有“中華民國”的青天白日滿地紅旗，還有播放“國歌”，就認為這適合播給官兵做精神教育，殊不知這是大陸包裝的統戰電影，模糊敵我意識。經調查兩起播放《八佰》都是單一事件，但是該營長的確行為不當，已予以申誡兩次處分。



針對陸軍153旅營長因播放《八佰》被申誡兩次，盧德允呼籲，萬萬不可、大錯特錯，他示警，這個軍隊會垮、不能打仗，“不要說我危言聳聽”。



不少網友也在盧德允的貼文留言表示，“每天為了這些意識形態打擊基層”、“結局日軍打進四行倉庫就ok了”、“到底為什麼不可看”。