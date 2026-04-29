李四川穩了？媒體人曝大攤攻擊還沒來

國民黨和民眾黨28日公布新北市長人選民調，由國民黨參選人李四川勝出。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／新北市長藍白整合，由中國國民黨籍台北市前副市長李四川與台灣民眾黨主席黃國昌比民調，結果揭曉由李勝出，將代表藍白角逐新北市長。媒體人謝寒冰指出，黃與蘇巧慧民調在伯仲之間，白營願賭服輸。但綠營正在蒐集李四川經手的工程，大攤的攻擊還沒有來。



國民黨與民眾黨28日共同舉行公布民調結果記者會，宣布由國民黨新北市長參選人李四川勝出，2026大選將正式對決民進黨新北市長參選人蘇巧慧。在對比式民調中，李四川支持度34.0%贏過民進黨參選人蘇巧慧28.5%，民眾黨的黃國昌則以28.1%輸給蘇巧慧的31.3%。



黃國昌表示，恭喜李四川在初選勝出，不僅延續現任國民黨籍新北市長侯友宜的優良市政，未來一定可以讓新北市更好。他與民眾黨都會全力輔選。



謝寒冰28日在《國民大會》節目指出，李四川勝出大家應該不太意外，黃國昌表達他會全力相挺。但是今天公布的這個民調，會與過去看到的坊間民調差距有點大，其中一個李四川領先蘇巧慧10幾%，原因見仁見智。



謝寒冰提到，李四川既然早就被大家認為是最可能出線的人，當然早就被綠營鎖定為攻擊的對象。所以各種小道消息，包括他弟弟李賜福過去在小琉球涉嫌暴力勒索垃圾清運業者，都被綠營扒出來攻擊。“但是我要跟大家講，其實大攤的還沒有來”！



謝寒冰表示，李四川過去做的都是公共工程，綠營早就在蒐集過去李所經手過的每一件工程，準備從裡面找出攻擊目標，一個一個去打。