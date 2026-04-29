民進黨美德青年育才開跑　最高補助30萬

民進黨28日公布2026年第三期“美德青年育才計畫”。（照：民進黨臉書） 中評社台北4月29日電／民進黨28日公布2026年第三期“美德青年育才計劃”報名開跑，鼓勵黨內青年自主進修等，預計提供黨內青年幕僚近百名獎助金名額。短期專業進修獎助類海外進修，更擴大補助報名費及課程費支出之類別。而“碩博士班進修獎助”則開放海內外碩士班及博士班獎助，共計23個名額，最高可得新台幣30萬元補助。



民進黨發言人吳崢指出，身兼民進黨主席賴清德在2024大選後，捐出部分選舉競選補助款成立“民主進步黨美德青年育才計劃”，補助黨內40歲以下青年政治工作者，持續投入海內外碩博士班研讀、短期專業進修、議題訪調與交流計劃。



他說，過去兩年已補助51位黨內青年幕僚，今年更邁入第三期計劃，將持續支持黨內青年幕僚。



除此之外，吳崢說，自賴清德上任以來，持續推動“0-22歲投資未來世代”政策，除設立青年百億海外圓夢基金計劃外，也推動大專校院減免學雜費、學生校內住宿補貼，更在這兩年更推出支援青年就業計劃、文化幣擴大發放等青年政策，投資“國家”未來。



他指出，民進黨內的青年幕僚培育，除“美德青年育才計劃”外，今年七月民進黨也再次舉辦將前往美國華府的“新生代外交培力營”，積極培育對國際事務有興趣的青年。



他說，而在此次“美德青年育才計劃”中，“短期專業進修獎助（A類）”將補助“國內實體或國內外線上課程進修”、“議題訪調計劃”及“國外短期研習進修或交流計劃進修”三大類技能進修，共計70個名額。



他指出，今年針對A類海外進修除機票費及住宿費外，更擴大補助報名費及課程費支出之類別。而“碩博士班進修獎助（B類）”則開放海內外碩士班及博士班獎助，共計23個名額，最高可得新台幣30萬元補助。



吳崢表示，本次計劃共釋出93個名額，只要是年齡在40歲以下、有民進黨黨籍、累計兩年以上黨內政治工作資歷者，皆可報名計劃。歡迎符合資格的黨內青年政治工作者把握機會，於6月1日之前提出申請。