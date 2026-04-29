“國籍法”處理陸配牽強　謝寒冰：卓還在硬拗

謝寒冰。（照片：《國民大會》YouTube） 中評社台北4月29日電／針對“中選會”新任主委游盈隆27日表示，以《“國籍法”》處理陸配參政權很牽強，“行政院長”卓榮泰則說，“牽強”代表有爭議還是必須去做。媒體人謝寒冰28日在政論節目說，我們終於有了獨立單位，游盈隆表態明確，卓榮泰還在腦補硬拗。



謝寒冰28日在政論節目《國民大會》表示，游盈隆點出一個問題所在，你硬把陸配參政去套用《“國籍法”》，這根本是完全違背《“憲法”》！所以游盈隆才說“牽強”。但是卓榮泰講，牽強代表有爭議，但是不這麼做就會“困難”，所以“我們的做法沒有錯”？



“有人聽得懂他在說什麼嗎？我完全聽不懂，他在胡說八道！”謝寒冰說，牽強根本不是這個意思，“牽強”為什麼後面通常會加上“附會”2字？就是你硬把兩個不相幹的東西扯在一起，這叫“牽強”，“所以游盈隆講的很明確，就是你根本用錯法！”



謝寒冰表示，就這麼簡單，然後卓榮泰還在那邊硬拗，什麼叫有困難、但是必須做？人家游盈隆只講了兩個字，卓榮泰後面可以衝出這麼一長串，有毛病？真的覺得卓榮泰這個人很奇怪，他竟然是學法的？學法的人可以自己衍生這麼一大堆腦補？



謝寒冰指出，但是游盈隆顯然想要走他自己的路，其實“中選會”本來就是獨立單位，我們還有另外一個單位也是獨立單位，NCC（通訊傳播委員會）現在看起來有像獨立嗎？一點都不獨立！每次“行政院”叫他做什麼，他就做什麼。



謝寒冰提到，當然，游盈隆也說，“中選會”不是一定要受理公投，也沒錯，“中選會”本來就不是一定要受理所有的公投，可是這個不受理要“依法不受理”，法律規定的範圍內，還是要受理，也不是“中選會”可以逕行認定，要受理就受理，不受理就不受理。