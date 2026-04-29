尹乃菁：習鄭會順利　讓很多人誤判形勢

國民黨文傳會主委尹乃菁（右）接受王偉忠（左）專訪。（照片：中廣提供） 中評社台北4月29日電／中國國民黨主席鄭麗文結束訪陸與“習鄭會”後，預定6月中旬訪問美國，國民黨上周邀集駐台使節茶敘，人數多達近50位。國民黨文傳會主委尹乃菁28日接受廣播節目《欸！我說到哪裡了》主持人王偉忠專訪時透露，這次習鄭兩人順利會談，卻讓很多人嚴重誤判形勢“有點誇張”。



尹乃菁指出，包括邦交國與非邦交國駐台代表、使節，對於“習鄭會”都很有興趣，因此同時邀請到黨中央進行茶敘。她透露，很多駐台單位都以情報人員為主，這次習鄭兩人順利會談，卻讓很多人嚴重誤判形勢“有點誇張”。



尹乃菁指出，原先許多駐台單位研判，鄭麗文根本去不成大陸，或即使能去也見不到習近平，她直呼這樣的誤判“太離譜了”，除讚揚內部保密功夫做得好，也強調，如果不見習近平，為什麼要去大陸？



王偉忠質疑，民進黨的悲情牌對台灣人很有效，國民黨即使想學，做出來的東西也很傻。尹乃菁則認為，民進黨的悲情牌已經慢慢失靈，從“大罷免大失敗”即證明，民進黨過去訴求“台灣是台灣人的台灣”，以及抗中保台都不靈了。



尹乃菁指出，在政黨鬥爭層面，國民黨必須拉開不同空間，營造一個以明亮、堂堂正正的方式，說出自己主張的空間。她透露，從擔任文傳會副主委成為黨工起，就提醒同仁，民進黨守護的基本價值，包括賴清德要“打掉雜質”以及非核家園等，都在瓦解中，身為在野黨，應該用土匪、游擊隊打仗的精神加以攻擊。尹乃菁認為，國民黨不當執政黨已經這麼長時間，如果還用過去那種堂堂正正之師，打正規選戰，是打不贏民進黨的。



同時，尹乃菁承認，民進黨有青鳥、民眾黨有小草，“一直無法年輕化”是國民黨很大很大的問題，未來必須掌握環境與時事脈動，更加強論述來爭取認同。



對於自己曾經參演“零日攻擊”，尹乃菁說明，身為資深媒體人，對於台灣文創產業非常支持，因此客串了一集，但是如果事先知道是由曹興誠出資，應該就不會答應邀約。