進口美花生衝擊雲林　藍綠參選人為農民發聲

進口花生風暴襲雲林，藍委張嘉郡（右）抨擊台灣政府似乎比較照顧美國農民。（張嘉郡提供） 綠委劉建國（前排右三）強調他3月2日已找農業部長陳駿季（左三）與大宗的花生生產合作社討論溝通。（劉建國提供） 中評社台北4月29日電／針對美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施進口台灣，價格衹有台灣產花生一半，全台花生最大產地雲林縣受衝擊最大。中國國民黨籍雲林縣“立委”、雲林縣長參選人張嘉郡表示，“感覺台灣政府在照顧的是美國農民”，她要求中央應審慎評估對台農業的衝擊，不要用文字遊戲欺騙大眾。



民進黨“立委”、雲林縣長參選人劉建國指出，3月2日他已找“農業部長”陳駿季南下與大宗的花生生產合作社商談因應方式。由農糧署與業者推動“濕莢”交易。



雲林縣是農業縣市，加上又是花生主要栽種地，佔全台總產量約75%至80%。主要種植在元長鄉、土庫鄉、東勢鄉、水林鄉、虎尾鄉、麥寮鄉等，元長鄉還有“落花生的故鄉”之稱。若開放進口美國花生對於雲林花生農衝擊很大，也對藍綠縣長參選人選情造成影響。



根據《中時新聞網》報導，張嘉郡28日表示，先前美豬關稅減半，日前放寬發芽馬鈴薯的進口檢驗規定的問題還說不清楚，花生又要開放進口，一波未平一波又起。不知道接下來還有哪些農產品會受到影響，感覺台灣政府在照顧的是美國農民，難道台灣農民好欺負？



張嘉郡提及，她多次在“立院”要求“農業部”注重花生等農產品零關稅進口對台灣花生產業的衝擊。雖然美國花生主要競爭對手是阿根廷、印度，但仍不可小看後續的衝擊與影響。“農業部”卻一直強調美國花生競爭對象不是台產花生。她呼籲中央不要用文字遊戲欺騙大眾，應審慎評估對台灣農業的衝擊。



劉建國則指出，他3月2日已找“農業部長”陳駿季與大宗的花生生產合作社、雜糧合作社討論溝通，由農糧署與業者推動“濕莢”交易。政府投資源協助建構現代化的烘乾花生場域及冷藏設施，農民採收就可以直接交易，不需要再額外雇工處理花生，就可以降低農民的生產成本，估計每公斤可降低新台幣7到8元的人工處理負擔。



劉建國認為，包含集團契作、成立自動化的聯合烘乾、規畫“濕莢交易”制度，都是為因應美國花生進口衝擊。雖不能保證安穩度過，但應該會有一定程度的挹注。另外還有300億的農安基金因應變突發狀況。