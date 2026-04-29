葉元之：藍白合順暢　藍母雞當然照顧白小雞

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨與台灣民眾黨在新北市長選戰成功整合，共推國民黨前台北市副市長李四川參選一事，國民黨籍新北“立委”葉元之今日受訪表示，此次整合過程非常順暢，建立了一套事先講好規則，事後共同支持的典範。



他強調，既然新北已進入藍白合狀態，國民黨的“母雞”李四川理所當然也會照顧民眾黨的“小雞”（指議員參選人），力求雙方席次極大化。



藍白昨天下午針對新北市長人選民調，共同召開記者會公布結果，最終由國民黨的參選人李四川勝出。民調比拚落敗的黃國昌強調，他相信李四川會是最強候選人，也會全力輔選李四川，更希望將民眾黨6席議員席次都推上去。



對於昨天記者會現場臨時決定公布民調數字，葉元之今天在“立法院”受訪時表示，民調的執行細節與公布時機，只要雙方參選人與黨部達成共識即可。從昨日公布的結果來看，藍白整合後的勝算極高。



他指出，若藍白共推李四川，贏面巨大，即便民調中黃國昌在某些數據上也能勝過民進黨的蘇巧慧，但都說明只要在野力量能夠團結，打贏新北這一仗的機會非常高。



對於黃國昌在民調結果出爐後，第一時間表達全力支持李四川，葉元之給予高度肯定。他認為，這就是藍白合應樹立的典範，從嘉義模式（張啟楷與翁壽良整合）到現在的新北模式，都是透過公平規則決定人選後，雙方就團結對外。他相信接下來的宜蘭縣整合也會循此模式，讓藍白合作步入良性循環。



針對綠營人士如台北市議員苗博雅等人對藍白合作的冷嘲熱諷，葉元之說，最不希望看到藍白合的就是民進黨及其側翼，就如之前民進黨新北市長參選人蘇巧慧甚至傳出曾私下希望黃國昌參選到底，目的就是為了裂解在野選票。過去一段時間綠營名嘴不斷押注黃國昌一定會選到底，如今黃的表態直接打臉了這些預測。



葉元之強調，藍白陣營不用理會綠營的挑撥離間，因為在團結的基調下，藍營的新北母雞李四川，不僅要守住市長寶座，更會負起照顧民眾黨小雞的責任，展現在野團結的氣勢。