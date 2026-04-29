萬川連線啟動？蔣萬安：雙北一定全力以赴

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 2026年防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月29日電（記者 莊亦軒）中國國民黨、台灣民眾黨新北市長聯合民調昨日出爐，由國民黨參選人、前台北市副市長李四川勝出。中國國民黨籍台北市長蔣萬安29日受訪表示，他第一時間已跟川伯（李四川）聯絡，認為他是眾望所歸，對他非常有信心。對於是否啟動“萬川連線”？蔣也說，接下來雙北一定是全力以赴、一起攜手合作。



至於傳出前台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲可能涉及忠孝橋引道拆除工程弊案，恐圖利廠商上億元，蔣萬安說，新工處昨天已經對外說明，如果廉政署重啟調查，市府會配合釐清。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安29日出席台北市工務局水利工程處“2026年防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會”，行前接受媒體聯訪，被問到李四川初選勝出後是否有與他聯繫，以及未來雙北是否聯合競選。



蔣萬安表示，第一時間有跟川伯聯繫，“我其實跟川伯非常常聯繫溝通，我當然祝福他初選勝出，我也認為他是眾望所歸，我對他非常有信心。”



被問到柯文哲涉忠孝橋引道弊案，檢廉正重啟調查，蔣萬安表示，“監察院”在2021年已經進行調查結案，如果廉政署重啟調查，會配合釐清。

