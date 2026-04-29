日放寬武器出口劍指陸　郭正亮示警“賴政府”

郭正亮。（截自“亮子立學”YouTube直播畫面) 中評社台北4月29日電／中日關係從去年11月因為日本首相高市早苗在“國會”一句“台灣有事”陷入低點，近日又因為日本驅逐艦在馬關條約第131周年當天穿行台灣海峽、修訂防衛裝備移轉三原則等動作引發中國不滿。對此，前“立委”郭正亮警示，日本軍國主義再起中日風雨欲來，“賴政府”不要隨便做出呼應高市早苗的動作，否則恐怕引禍上身。



郭正亮28日在網路節目《亮子立學》中提到，最近一個月日本動作很多，捲動中日的地緣政治歷史、還有軍事矛盾的衝突愈來愈明顯。中國的描述很精確：“日本的新型軍國主義成勢為患”。



郭正亮指出，這一個月發生了自衛隊現役軍官持刀闖入中國使館、驅逐艦穿行台灣海峽，還故意選在馬關條約第131周年、自衛隊首次參加美國和菲律賓的聯合軍演、內閣大幅鬆綁殺傷性武器的出口、最近就這兩天166名議員參拜靖國神社，還有要成立國家情報局。這是一個月內連續發生的事情，中國民眾當然很有感覺，82.5%都認為日本右翼在謀求再軍事化。



郭正亮認為中國外交部發言人郭嘉昆4月24日在例行記者會說了一段話，值得注意。“歷史上日本軍國主義就是通過製造外部威脅、煽動民族主義、綁架國家機器，對外發動侵略戰爭，犯下滔天罪行，如今日本右翼勢力不但沒有深刻反省侵略歷史，反而不斷推動安保政策朝著進攻性、擴張性的方向轉變，妄圖通過重整軍工複合體加速日本再軍事化”。



郭正亮指出，日本今年的國防預算，要增加到GDP的2%，大約800多億美金，又通過武器出口的鬆綁，顯然就是想作為軍工武器的生產大國。



郭正亮提到，日本驅逐艦選在馬關條約第131周年、4月17日當天通過台灣海峽，這個顯然是故意的行動。因為第一，如果你是要參加美菲軍演，不一定要通過台灣海峽可以從東岸過去；第二，你不一定要選4月17日，可以選4月16日或18日，顯然是故意的，中國大陸也認為日本是故意的，因為高市早苗隨後講了一句話：她說“時機到了”。郭解析這有兩個意思，第一個就是日本要協防台灣，台灣曾經是日本的殖民地，她要喚起這個記憶。第二個就是日本自衛隊第一次正式參加美菲聯合軍演，表示日本自衛隊不再保守了，不再固守專屬防衛，未來會有更積極的動作。